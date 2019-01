LTV "Panorāma" vēsta, ka priesteris Zeiļa, kuru tur aizdomās par garīgi atpalikuša nevarīga cilvēka seksuālu izmantošanu, kā arī cilvēku tirdzniecību, pēc iznākšanas no aizturēšanas izolatora turpina darbu savā draudzē. Viņš gan devies pensijā un šobrīd uzturas klosterī Viļānos. Taču sirmais vīrs turpina strādāt - viņš kalpo. Vietējie teic, ka Zeiļa dažkārt gan vada dievkalpojumus, gan pieņem grēcinieku grēksūdzes. Baznīca tur neko nosodāmu nesaskata, ziņo LTV.

Priesteris Zeiļa tika aizturēts pērn augustā kopā ar vēl diviem citiem vīriešiem. Pēc mēneša apcietinājumā dieva kalps atbrīvots pret 5000 eiro drošības naudu.

Ko par Zeiļas atgriešanos saka vietējie

Kāda rēzekniete teic, ka Zeiļu darbībā redzējusi pirms nedēļas. "Viņš nevadīja svēto misi, bet vesperes vadīja," skaidro Eleonoras kundze. Vienlaikus zināms, ka viņš ne tikai vada vakara lūgsnas, bet arī pieņem grēksūdzes. To apliecina rēzekniete Genoveva, kura saka, ka grēksūdzes viņš pieņēmis, sakramentu devis, taču dievkalpojumus nav gan vadījis. Kopumā Zeiļa baznīcā esot katru svētdienu.

Zeiļas aizstāvis Bulis vairs nav tik kategorisks

Jānis Bulis, Rēzeknes diacēzes bīskaps, līdz ar Zeiļas aizturēšanu bija galvenais viņa aizstāvis, izplatot paziņojumus, kas pauda aizstāvību sirmajam priesterim. Tobrīd Bulis pauda neticību Zeiļam izvirzītajām apsūdzībām seksuālos noziegumos. Taču tagad baznīctēvs kļuvis ne tik strikts. Bulis tagad saka "o, nē, es nezinu neko par viņu", piesaucot faktu, ka viņš nav Rēzeknes Aglonas diacēzes priesteris, bet gan citā kongregātā.

Mariāņu kongregācijas Latvijas vikariāta priekšnieks iepriekš bija pats Zeiļa, taču tagad viņu aizvieto vikārs Dainis Kašs, kurš no sarunas ar LTV atteicies. Valsts policija turpina izmeklēt šo lietu un izmeklēšanas interesēs plašāku informāciju pagaidām nesniedz.

Kā ziņots, pret 5000 eiro drošības naudu no apcietinājuma atbrīvotais Rēzeknes-Aglonas diecēzes priesteris Zeiļa intervijā portālam "Delfi" kategoriski noliedzis savu vainu cilvēktirdzniecībā, kuru policija viņam inkriminē.

Uz jautājumu, vai ir veicis nodarījumus, kuros tiek vainots, Zeiļa portālam atbildējis ar vārdiem "nē, nē, nē". "Es gandrīz diennakti nesapratu, kas tas ir apcietinājums. Par cilvēku pirkšanu, pārdošanu, es nesapratu to," intervijā "Delfi" sacījis priesteris. "Nu tikai vēlāk es iegāju tais sliedēs, kas tas ir. Nu tāda gadījuma, nu nav bijis, (..) es neesmu ne pircis, ne pārdevis kaut ko," sacījis Zeiļa.

Jau vēstīts, ka pagājušā gada augustā Valsts policijas Cilvēku tirdzniecības un sutenerisma apkarošanas nodaļa saņēma informāciju no kādas nevalstiskās organizācijas par to, ka trīs vīrieši, iespējams, iesaistīti kāda vīrieša seksuālā izmantošanā. Cietušajam ir garīgās attīstības traucējumi. Trijotne tika aizturēta 29.augustā Rīgā un Rēzeknē.

Valsts policija iepriekš paziņoja, ka garīgās konfesijas pārstāvis tiek turēts aizdomās par cilvēku tirdzniecību, ja to izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās. Par to Krimināllikumā paredzēta brīvības atņemšana uz laiku no trim līdz 12 gadiem. Tāpat viņam tiek inkriminēta seksuālā vardarbība.

Otra lietā iesaistītā persona tiek turēta aizdomās par cilvēku tirdzniecību, ja to izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās, un par seksuālu vardarbību, ja to izdarījusi personu grupa, izmantojot cietušā bezpalīdzības stāvokli. Par to var sodīt ar mūža ieslodzījumu vai ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz 20 gadiem. Trešais lietā iesaistītais tiek turēts aizdomās par cilvēku tirdzniecību, ja to izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās.

Saskaņā ar izmeklēšanā iegūto informāciju, viens aizdomās turētais piegādājis cietušo vīrieti garīgās konfesijas pārstāvim seksuālo vajadzību apmierināšanai. Garīgās konfesijas pārstāvis par to maksājis vienam no aizdomās turētājiem, iepriekš norādīja policijā.

Garīgās konfesijas pārstāvim tiek inkriminēta vairāk nekā viena epizode. Tagad tiek veikta izmeklēšana, lai noskaidrotu, vai iepriekšminētā shēma pielietota ilgstošā laika periodā. Tāpat izmeklēšanā tiks pārbaudīts, vai līdzīgi iespējamie noziegumi izdarīti arī pret citām personām.

1945.gadā dzimušais Zeiļa aizturēšanas brīdī bija Rēzeknes Sāpju Dievmātes, Dukstigala un Prezmas draudzes prāvests, kā arī Mariāņu kongregācijas Latvijas vikariāta priekšnieks, Rēzeknes dekanāta dekāns.

Vēl viens no aizdomās turētajiem šajā lietā ir kāds bijušais sociālā aprūpes centra "Rīga" filiāles darbinieks.

Vairāk par radušos situāciju skaties LTV "Panorāmas" sižetā: