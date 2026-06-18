Nometa svaru, uzlaboja veselību un sēdīsies pie stūres. Rīkotāji pēkšņi kļūst par Igaunijas WRC rallija dalībniekiem
Ilgus gadus “Rally Estonia” organizatoru komandas galvgalī atradās divi Igaunijas rallijā ļoti slaveni vārdi – kādreizējais WRC pilots Urmo Āva un pieredzējušais stūrmanis Silvers Kuts. Šogad viņu abu vairs nav rīkotāju sarakstā, bet ir citā “listē”.
Jūnija pirmajā pusē tā bija galvenā ziņa Igaunijas autosportā – Urmo Āva un Silvers Kuts piesakās dalībai Igaunijas WRC posmā “Rally2” klasē. Izmantojot senu pazīšanos, apsveicu Urmo un Silveru ar atgriešanos sacīkšu mašīnā, pie viena pa jokam novēlot, lai vecie sporta kombinezoni der. Izrādās, tieši pie tā atkal izceptie rallisti nopietni strādājuši – esot nometuši pa 20 kilogramiem katrs! Taču kombinezoni būšot jauni, jo abi gribot labi izskatīties.
Urmo Āva un Silvers Kuts piekrita nelielai dubultintervijai portālam Jauns.lv.
Kāpēc jūs izdomājās atgriezties rallijā tieši tagad?
S.K.: Īsā atbilde – kāpēc ne! Bet ja nopietni, man šī ideja bija radusies jau pirms vairākiem gadiem, izrādās, ka Urmo tāpat – un tagad tās salikās kopā. Izdomājām, ka Igaunijā ir daudz jaunu, daudzsološu pilotu, lai uztaisītu šādu kampaņu, kurā mēs sacenstos ar viņiem.
U.Ā.: Šogad mums beidzas līgums [ar Starptautisko Automobiļu federāciju (FIA)]. Mēs, protams, strādājam, domājot par nākotni, taču nekas nav garantēts, un var izrādīties, ka šī ir pirmā un pēdējā reize, kad varam paši izbaudīt šo pieredzi kā rallisti.
Cik nopietni gatavojaties?
U.Ā.: Ja salīdzinu ar to laiku, kad profesionāli startēju rallijā, tad jāatzīst, ka esam amatieru līmenī. Vēl rudenī abi bijām diezgan bēdīgā fiziskajā formā, tikai Silveram tā bija labāka. Man – liekais svars, augsts asinsspiediens, nekādas motivācijas un viss pārējais, kas pie tā piederas. Decembrī sāku pats savai labsajūtai ievērot veselīgāku ēšanu un nedaudz sportot, līdz pavasarī ar Silveru nonācām pie idejas par ralliju. Tad arī sākām specifiskākus treniņus. Tikai es neskrienu, bet eju, jo skriešana manā vecumā nav laba locītavām.
S.K.: Kad martā lēmām par labu šai idejai, sākām strādāt ar personisko treneri, fiziskie treniņi katru dienu, īpaša uztura programma – esam pazaudējuši diezgan daudz svara. Darām visu, lai būtu formā. Mūsu mērķis bija sasniegt FIA noteikto minimālo ekipāžas svaru - 160 kg. Pat ja rallijā neuzrādīsim augstvērtīgus rezultātus, ieguvums būs mūsu fiziskā forma un veselība vien! Jūnija beigās un jūlija sākumā mums būs testu sesija, izbrauksim arī vienu rallijsprintu, lai pieslīpētu stenogrammas lasīšanu.
U.Ā.: Skaidrs, ka mēs nevaram sacensties ar jaunajiem puišiem, un mēģināt viņus pārspēt tik ātrā rallijā kā Igaunijā būtu pašnāvība. Tāpēc mums ir plāns sākumā nezaudēt viņiem vairāk par 3-5 sekundēm uz kilometru, un varbūt rallija beigās ātrākajām Rally2 ekipāžām zaudēt tikai vienu sekundi uz kilometru.
Domāju, arī skatītājiem būs interesanti redzēt, ko jaunie spēj pret tādiem veterāniem kā mēs. Tāpēc būtu slikti pirmajā rallija dienā piektdien avarēt, dzenoties viņiem pakaļ. Galu galā es pēdējoreiz sacensībās braucu pirms 17 gadiem, Silvers – pirms 16!
Un ja nu iepatiksies?
U.Ā.: Ceru, ka nē, jo atrast sponsorus vienam rallijam ir viegli, kad ir stāsts par iespēju, kas rodas reizi mūžā. Bet 47 gadu vecumā stāstīt kādam, lai dod naudu, jo tev ir sapnis braukt rallijā – domāju, ka mani pa taisno aizsūtītu uz trakomāju (smejas)!
Kas darīs jūsu darbu rallijā?
S.K.: Es jau pagājušogad par 70% biju pagājis nost no organizatoriskā darba Igaunijas rallijā, jo tajā laikā Tallinā rīkoju vienu citu pasākumu, Eiropas disku golfa festivālu. Tur strādāju arī tagad, bet šogad, par laimi, pasākumi nepārklājas. Mums rallija sistēmā ir izauguši daudz izcilu kolēģu, kas var pārņemt manu darbu sacensību organizēšanā.
U.Ā.: Es jau sen uzskatu, ka “Rally Estonia” organizatoru komanda ir tik laba, ka varētu pazust uz diviem mēnešiem, un tā nebūtu nekāda traģēdija. Esmu pārliecināts, ka rallijs arī šogad tiks noorganizēts visaugstākajā līmenī, un neviens pat nepamanīs, ka mēs ar Silveru esam savā “misijā”.
Vizītkartes
- Pilots
- Dzimis 1979. gada 2. februārī
- 51 starts WRC (2002 – 2009)
- 5 WRC ātrumposmu uzvaras
- "Rally Estonia" direktors
- Stūrmanis
- Dzimis 1980. gada 7. augustā
- 7 starti WRC (2007 – 2010)
- "Rally Estonia" izpilddirektors