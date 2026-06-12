"Liepājas" futbolisti cīņā par ceturto vietu pārspēj "Super Nova" komandu
"Liepāja" piektdien "Tonybet" Latvijas futbola virslīgas 17. kārtas spēlē savā laukumā ar 2:1 pārspēja tiešo konkurenti "Super Nova", nostiprinoties turnīra tabulas ceturtajā vietā. Mājinieku labā vārtus guva Džibrils Gejs un Daniila Patijčuks, bet viesu rindās precīzs bija Valerijs Lizunovs.
Spēles 28. minūtē pēc mājinieku kļūdas laukuma vidusdaļā pretinieki aizskrēja pretuzbrukumā un Lizunovs raidīja bumbu vārtos. Pirmā puslaika turpinājumā pēc spēles ar roku soda laukumā uz "Super Nova" vārtiem tika nozīmēts 11 metru soda sitiens, kuru 37. minūtē realizēja Gejs. Mājinieki vadību pārņēma pirmā puslaika kompensācijas laika pirmajā minūtē, kad pēc Kivona Leidsmana piespēles uz vārtu priekšu precīzs bija Patijčuks.
Pirms tam "Tukums 2000" mājās spēlēja neizšķirti 1:1 ar "Daugavpili". Sestdien "Ogre United" uzņems "Riga" komandu, "Grobiņa" savā laukumā Liepājā tiksies ar RFS, bet "Auda" Rīgā - ar "Jelgavu".
16 spēlēs RFS ir izcīnījusi 43, "Riga" - 39 punktus, "Auda" - 34, 17 mačos "Liepāja" - 25, "Super Nova" - 20, "Daugavpils" - 19, "Jelgava" - 15 punktus, "Tukums 2000" komandai ir 14 punkti, "Grobiņai" - 13 punkti, bet Ogres "United" futbolistiem ir četri punkti.
2026. gada sezonā čempionāts tiek aizvadīts četros apļos, 36 kārtās izspēlējot 180 mačus. Pēdējā kārta ir paredzēta 8. novembrī. Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva "Riga" komanda.