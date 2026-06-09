"Rīgas zeļļi" nākamsezon spēlēs vienā no prestižākajiem Eiropas turnīriem
Foto: Edijs Pālens/LETA
"Rīgas Zeļļu" faniem būs iespēja atbalstīt savu komandu cīņās pret Eiropas grandiem.
Basketbols

"Rīgas zeļļi" nākamsezon spēlēs vienā no prestižākajiem Eiropas turnīriem

Sporta nodaļa

Jauns.lv/LETA

Latvijas basketbola klubs "Rīgas zeļļi" nākamsezon sacentīsies ULEB Eirokausā, ziņo portāls "Sportacentrs.com".

"Rīgas zeļļi" nākamsezon spēlēs vienā no prestižāk...

Jau pirms pagājušās sezonas pastāvēja iespēja, ka "Rīgas zeļļi" varētu spēlēt FIBA Eiropas kausā, taču Rīgas vienība tomēr lēma par labu dalībai Eiropas Ziemeļu basketbola līgā (ENBL), kurā rīdzinieki zaudēja ceturtdaļfinālā un neiekļuva finālčetrinieka turnīrā.

"Sportacentrs.com" vēsta, ka līgas oficiālais paziņojums par turnīra sastāvu sagaidāms tuvākajās dienās.

Nākamsezon Eirokausā sacentīsies 32 komandas, kas tiks sadalītas četrās apakšgrupās. Izslēgšanas spēlēs iekļūs katras grupas četras labākās vienības, aizvadot astotdaļfināla mačus līdz divām uzvarām.

Maija beigās portāls "BasketNews" ziņoja, ka nākamsezon dalībai Eirokausā pieteikušies 40 klubi.

"Rīgas zeļļi" aizvadītajā sezonā Latvijas-Igaunijas Basketbola līgā nepārvarēja ceturtdaļfinālu, bet Latvijas Basketbola līgā izcīnīja bronzas godalgas.

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