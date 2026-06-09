"Rīgas zeļļi" nākamsezon spēlēs vienā no prestižākajiem Eiropas turnīriem
Latvijas basketbola klubs "Rīgas zeļļi" nākamsezon sacentīsies ULEB Eirokausā, ziņo portāls "Sportacentrs.com".
Jau pirms pagājušās sezonas pastāvēja iespēja, ka "Rīgas zeļļi" varētu spēlēt FIBA Eiropas kausā, taču Rīgas vienība tomēr lēma par labu dalībai Eiropas Ziemeļu basketbola līgā (ENBL), kurā rīdzinieki zaudēja ceturtdaļfinālā un neiekļuva finālčetrinieka turnīrā.
"Sportacentrs.com" vēsta, ka līgas oficiālais paziņojums par turnīra sastāvu sagaidāms tuvākajās dienās.
Nākamsezon Eirokausā sacentīsies 32 komandas, kas tiks sadalītas četrās apakšgrupās. Izslēgšanas spēlēs iekļūs katras grupas četras labākās vienības, aizvadot astotdaļfināla mačus līdz divām uzvarām.
Maija beigās portāls "BasketNews" ziņoja, ka nākamsezon dalībai Eirokausā pieteikušies 40 klubi.
"Rīgas zeļļi" aizvadītajā sezonā Latvijas-Igaunijas Basketbola līgā nepārvarēja ceturtdaļfinālu, bet Latvijas Basketbola līgā izcīnīja bronzas godalgas.