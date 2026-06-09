ASV liedz iekļūt Somālijas futbola tiesnesim, kuru apstiprināja darbam Pasaules kausā
Neilgi pirms 2026. gada Pasaules kausa finālturnīra sākuma ieceļošana vienā no turnīra rīkotājām ASV liegta Somālijas futbola tiesnesim, kuram tādējādi darbs turnīrā ies secen.
Omars Artans gatavojās kļūt par pirmo Somālijas futbola tiesnesi, kurš apkalpotu Pasaules kausa finālturnīra spēles. FIFA viņu izraudzījās starp 52 arbitriem, kuri apkalpotu mačus no šī gada 11. jūnija līdz 19. jūlijam.
Tā gan nenotiks. Ieceļojot Maiami starptautiskajā lidostā, Artanam liedza iekļūt valstī ASV Imigrācijas dienesta darbinieki. Publiski iemesls šādam lēmumam nav skaidrots, taču Somālija ir viena no tām valstīm, kurai noteikts ceļošanas liegums Donalda Trampa prezidentūras laikā.
"FIFA var apstiprināt, ka Omars Artans nevarēs apkalpot 2026. gada Pasaules kausa futbolā spēles pēc tam, kad netika ielaists ASV. FIFA neiesaistās rīkotājvalsts imigrācijas procesā, tostarp lēmumos par vīzām. Esam informēti, ka Artana statuss netiks mainīts. Rīkotājvalsts nosaka, kuri saņems vīzas un tiks ielaisti valstī," teikts FIFA paziņojumā.
Somālijas Jaunatnes un sporta ministrijas pārstāvis BBC atklāja, ka Artans uz ASV ceļoja ar spēkā esošiem dokumentiem. Tiesnesim tika izsniegta diplomātiskā pase, lai padarītu vieglāku viņa ceļu uz ASV. Pats tiesnesis, kurš pēc neielaišanas ASV šobrīd atrodas Turcijā, par atteikto vīzu daudz nepārdzīvoja.
"Vēlos pateikties FIFA un Āfrikas Futbola konfederācija par to atbalstu. Apsolu, ka turpināšu augstā līmenī tiesāt, koncentrējoties nākotnei. Vēlos pateikties visiem par saņemtajām ziņām un vēlu veiksmi saviem kolēģiem Pasaules kausā. Ceru viņiem pievienoties nākamajos turnīros."
2026. gada Pasaules kausa finālturnīrā pirmo reizi piedalīsies 48 komandas. ASV, Kanādā un Meksikā rīkotais turnīrs ritēs ilgāk par mēnesi, bet to čempiones godā sagaidīs Argentīna.