Latvijas tenisistiem vēl viena pārliecinoša uzvara Deivisa kausā
Latvijas tenisisti ceturtdien Moldovā Deivisa kausa izcīņas Eiropas trešās grupas turnīrā nodrošināja uzvaru pret Melnkalni.
Dueļa pirmajā mačā Rihards Neimanis, kurš pasaules rangā ieņem 1601. vietu, ar 6-1, 6-0 sagrāva rangā neesošo Simonu Knezeviču, bet otrajā vienspēlē Roberts Štrombahs (ATP 455.) ar 6-3, 6-1 pieveica Petaru Jovanoviču (ATP 1708.), nodrošinot panākumu summā.
Dubultspēlē, kuras rezultāts neizšķirs dueļa uzvarētāju, laukumā Latvijas izlasei plānots doties Neimanim un Štrombaham. Viņu pretinieki būs Jovanovičs un Aleksa Krivokapičs.
Jau ziņots, ka trešdien trešās grupas turnīru latvieši uzsāka ar uzvaru 3-0 pār Azerbaidžānu. A grupā Latvijas tenisisti tiksies arī ar Īriju.
B grupā spēlē Gruzija, Kosova, Moldova un Ziemeļmaķedonija. Eiropas zonas trīs labākās valstis iekļūs 2027. gada Pasaules otrās grupas izslēgšanas spēlēs, bet pēdējās divas valstis izkritīs uz 2027. gada ceturto grupu. Spēles notiek māla seguma laukumos.
Februārī Latvijas tenisisti Pasaules otrās grupas "play-off" duelī zaudēja Dominikānai un atkāpās uz Eiropas trešo grupu. Deivisa kauss ir galvenās tenisa sacensības vīriešu izlasēm, ko kopš 1900. gada organizē Starptautiskā Tenisa federācija (ITF). Sākotnēji tās bija sacensības starp ASV un Lielbritānijas izlasēm, bet patlaban tās ir lielākās ikgadējās starptautiskās komandu sacensības. Latvijas izlase šajā turnīrā piedalās kopš 1993. gada.