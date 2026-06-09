Liepājas Kompleksās sporta skolas bokseri palīdz Latvijas U19 izlasei uzvarēt Lietuvu
Latvijas U-19 boksa izlase ar 8:6 pārspēja Lietuvu Daugavpilī, kur liepājnieki Bogdans Proņins (60 kg) un Markuss Reke (90 kg) izcīnīja svarīgas uzvaras. Panākums iezīmē komandas labu gatavību pirms Eiropas U19 čempionāta augustā Serbijā.
7. jūnijā Daugavpilī norisinājās Latvijas un Lietuvas U-19 boksa izlašu tikšanās, kurā Latvijas komanda izcīnīja uzvaru ar rezultātu 8:6. No Liepājas izlases sastāvā startēja divi sportisti – Bogdans Proņins svara kategorijā līdz 60 kg un Markuss Reke svara kategorijā līdz 90 kg. Abi bokseri savās cīņās izcīnīja uzvaras, sniedzot nozīmīgu ieguldījumu Latvijas izlases panākumā.
Treneris Raitis Mičulis stāsta par cīņu gaitu: “Bogdans Proņins cīņu pret lietuvieti Simonu Puniški iesāka piesardzīgi, pirmajā raundā rūpīgi izvērtējot pretinieka darbības. Tomēr otrajā un trešajā raundā liepājnieks demonstrēja pārliecinošu un dominējošu sniegumu, izcīnot pelnītu uzvaru. Šis panākums Bogdanam bija īpaši nozīmīgs, jo ļāva revanšēties par zaudējumu, ko viņš piedzīvoja pirms dažiem mēnešiem starptautiskajā turnīrā “Pozņakas”.
Savukārt Markuss Reke aizvadīja spraigu un līdzvērtīgu cīņu pret Lietuvas pirmo numuru Tauru Balsi. Demonstrējot raksturu un cīņassparu, Markuss spēja gūt uzvaru un papildināt Latvijas izlases kopējo punktu krājumu.”
Pēc veiksmīgā starta abu Liepājas bokseru uzmanība tiks veltīta gatavošanās procesam Eiropas U19 boksa čempionātam, kas no 12. augusta notiks Serbijā. Sportisti turpinās treniņus, lai pēc iespējas veiksmīgāk pārstāvētu Latviju kontinenta nozīmīgākajās jauniešu sacensībās. Latvijas izlases uzvara pār Lietuvas komandu apliecina jauno bokseru augsto sagatavotības līmeni un dod pozitīvu skatu uz labiem rezultātiem gaidāmā Eiropas čempionātā.