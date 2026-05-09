Eiropas rallijkrosa čempionāta pirmā diena 2026
Pēc vairāku gadu pārtraukuma Rīgā, Biķernieku trasē, atgriezies prestižais Eiropas rallijkrosa čempionāts.
Iespaidīgi kadri! Riepām kaucot, Rīgā aizvadīta prestižā Eiropas rallijkrosa čempionāta pirmā diena. FOTO
Pēc vairāku gadu pārtraukuma Biķernieku trasē Rīgā atgriezies viens no prestižākajiem un skatītāju gaidītākajiem autosporta notikumiem – Eiropas rallijkrosa čempionāts. Lūk, kā tika aizvadīta čempionāta pirmā diena!
Sacensību atklāšana Biķernieku trasē notika jau 7. maijā, kad autosporta līdzjutējiem bija iespēja satikt sportistus, apskatīt sacīkšu automašīnas un izbaudīt Eiropas rallijkrosa čempionāta svētku atmosfēru.
Savukārt šodien, 9. maijā, Rīgā oficiāli startēja FIA Eiropas rallijkrosa čempionāta jaunā sezona. Dienas gaitā norisinājās brīvie treniņi un trīs kvalifikācijas kārtas, kurās sportisti cīnījās par vietu izšķirošajos braucienos.
Prestižajā “RX1” klasē vadībā pēc pirmās dienas atrodas zviedru pilots Johans Kristofersons, savukārt “RX3” klasē ātrākais bijis francūzis Žiljēns Menjē. “RX4” klasē pirmo vietu ieņem Andrea Benezē no Francijas, bet “RX5” klasē līdera pozīcijā pēc pirmās dienas ir igaunis Martins Juga.
Sacensības turpināsies arī 10. maijā, kad paredzēti ceturtdaļfināli, pusfināli un fināli, kam sekos uzvarētāju apbalvošanas ceremonija. Sacensību programma svētdien:
- 08:00 – Vārtu atvēršana skatītājiem
- 08:30 – Iesildošais treniņš (Warm-up)
- 09:26 – CC Mini 3. kvalifikācijas kārta (Q3)
- 10:00- 4. kvalifikācijas kārta (Q4) 11:33 – Ceturtdaļfināli
- 12:47 – Pusfināli 14:22 – Fināli
- 15:22 – Apbalvošana
''FIA Eiropas rallijkrosa čempionāta posms Latvijā ir viens no nozīmīgākajiem autosporta notikumiem mūsu reģionā un būtiska daļa no Eiropas autosporta kalendāra. Tas ne tikai pulcē augstākā līmeņa sportistus un komandas, bet arī apliecina Latvijas spēju organizēt starptautiska mēroga sacensības. Mūsu reģionā ir vairākas spēcīgas rallijkrosa rīkotājvalstis ar ilggadēju pieredzi un augstu organizatorisko līmeni, tādēļ konkurence ir augsta un katra posma norise ir nozīmīgs kvalitātes apliecinājums. Tieši tāpēc rallijkrosa atgriešanās Latvijā pēc pārtraukuma ir īpaši nozīmīgs notikums gan sporta sabiedrībai, gan līdzjutējiem,'' pauž Latvijas Automobiļu federācijas Ģenerālsekretāre Linda Medne.