Latvijas klubiem atvērts ceļš uz Eirokausiem - komandas saņem licences dalībai UEFA klubu turnīros
Visas piecas Eirokausu ceļazīmes nopelnījušas komandas saņēmušas licences dalībai Eiropas Futbola federāciju asociācijas (UEFA) klubu turnīros, vēsta Latvijas Futbola federācija (LFF).
Izvērtējot iesniegto dokumentāciju un klubu licencēšanas ekspertu atzinumus, UEFA licence piešķirta "Riga" komandai dalībai UEFA Čempionu līgā, kā arī RFS, "Liepājai" un "Audai" dalībai UEFA Konferences līgā.
Rezervista statusā licence piešķirta "Daugavpils" klubam.
Latvijas čempione "Riga" UEFA Čempionu līgas kvalifikācijas turnīru sāks no pirmās kārtas, RFS un "Liepāja" no pirmās kvalifikācijas kārtas sāks savu ceļu UEFA Konferences līgā, bet "Auda" kā Latvijas kausa ieguvējiem šajā turnīrā starts paredzēts no otrās kvalifikācijas kārtas. Abiem turnīriem pirmās un otrās kārtas izlozes paredzētas 16. un 17. jūnijā.
Tāpat LFF Klubu licencēšanas Pirmās instances padome piešķīra Latvijas čempionvienībai "Riga" UEFA licenci dalībai UEFA Čempionu līgas turnīrā sievietēm.
Sacensības Latvijas čempiones sāks kvalifikācijas pirmajā kārtā, kurai izloze paredzēta 18. jūnijā.