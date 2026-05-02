Cīņā par pasaules čempionāta bronzu Latvijas U-18 hokejisti pirmajā periodā piekāpjas Čehijai
Latvijas U-18 hokeja izlase Trenčīnā notiekošajā pasaules čempionāta elites divīzijas bronzas spēlē pēc pirmā perioda ar 1:2 piekāpjas vienaudžiem no Čehijas.
Pēc spēlētām deviņām minūtēm Latvijas hokejistiem izdevās pārtvert ripu vidus zonā un doties pretuzbrukumā, kuru pēc Ričarda Rutka piespēles ar precīzu metienu noslēdza Martins Klaucāns.
Trīs minūtes vēlāk čehiem Latvijas aizsardzības zonā izdevās ilgāks uzbrukums, kuru pretinieki noslēdza ar gūtiem vārtiem, un rezultātu izlīdzināja Matejs Tomaneks.
Trešdaļas turpinājumā Henrijs Upenieks saņēma divu minūšu noraidījumu pēc sadursmes ar čehu vārtsargu. Uzreiz pēc uzvarēta iemetiena Čehijas hokejisti izspēlēja vairākumu, un Latvijas vārtos ripu raidīja Davids Huks.
Elites divīzijas čempionāta labāko četriniekā Latvijas U-18 izlase iekļuvusi pirmo reizi. U-18 izlase ir otrā valstsvienība, kas cīnās par godalgām, jo 2023. gadā bronzas medaļas izcīnīja Latvijas pieaugušo izlase.
Čempione tiks noskaidrota mājinieces Slovākijas un Zviedrijas duelī plkst. 20.
Pirmo reizi kopš 2001. gada, kad norisinājās trešais U-18 čempionāts, labāko četriniekā nav ASV vai Kanādas.
Piektdien pusfinālos Latvija ar 0:1 zaudēja Slovākijai, bet Čehija ar 3:4 papildlaikā piekāpās Zviedrijai.
Trešdien ceturtdaļfinālā Latvijas hokejisti ar 5:2 pārspēja vienaudžus no ASV, pirmo reizi vēsturē sasniedzot pusfinālu.
Pirms tam A apakšgrupā Latvija zaudēja ar 0:6 Kanādai un ar 0:2 Somijai, pēc tam ar 8:1 uzvarēja Norvēģiju un ar 2:5 piekāpās Slovākijai. Čehi B apakšgrupā ar 3:2 papildlaikā uzvarēja ASV un ar 2:1 pārspēja Zviedriju, pēc tam ar 2:3 papildlaikā zaudēja Vācijai un ar 9:1 sagrāva Dāniju, bet ceturtdaļfinālā ar 2:1 uzveica Somiju.
Gatavojoties pasaules čempionātam, Latvijas hokejisti pārbaudes spēlēs savā laukumā ar 5:2 un 8:3 pārspēja Poliju, bet pēc tam Bratislavā ar 0:3 atzina Vācijas pārākumu un ar 1:8 zaudēja Zviedrijai.
Galvenajam trenerim Oļegam Sorokinam izlasē asistē Herberts Vasiļjevs, Maksims Širokovs un Raimonds Vilkoits, bet par fizisko sagatavotību rūpējas Raivis Miezāns. Kā vārtsargu treneris šogad valstsvienībai pievienojies Edgars Masaļskis, kurš strādā arī ar Latvijas U-20 hokeja izlasi.
Pasaules jauniešu čempionāts elites divīzijā norisinās Slovākijas pilsētās Trenčīnā un Bratislavā.
Latvijas U-18 izlase elites divīzijā spēlē kopš 2019. gada jeb astoto gadu pēc kārtas.
Latvijas U-18 hokeja izlases sastāvs:
vārtsargi - Kristers Plēpis ("Rīgas HS"), Patriks Plūmiņš ("Zemgale/LBTU"), Iļja Ņikitins (Filadelfijas "Rebels", NAHL);
aizsargi - Tomass Erdmanis-Hermanis, Herberts Laugalis, Markuss Saviels (visi - "Rīgas HS"), Oskars Lūks (Mikeli "Jukurit", Somija), Ričards Lisovskis ("Lukko", Somija), Adrians Kļaviņš ("Borlange HF", Zviedrija), Edgars Laganovskis ("Atlantic Coast Academy", ASV), Sanders Krūmiņš ("Young Lions", Šveice);
uzbrucēji - Kristers Obuks, Stefans Rots, Dāvids Daņilovs, Kārlis Tamenieks (visi - "Rīgas HS"), Olivers Mūrnieks (Sentdžonsas "Sea Dogs", QMJHL), Martins Klaucāns (Šerbrūkas "Phoenix", QMJHL), Magnuss Avotiņš (Blekfeldas "Bulldogs", BCHL), Ričards Rutkis (Ņūdžersijas "Rockets", ASV), Emīls Brakše (Klīvlendas "Barons", ASV), Henrijs Upenieks ("KooKoo", Somija), Ernests Krūmiņš (Turku TPS, Somija), Daniels Reidzāns ("Biel", Šveice), Andrejs Losāns ("Fribourg-Gotteron", Šveice), Davids Tarvids ("Plzen", Čehija).