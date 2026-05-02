VIDEO: pēc divu dienu ilgas cīņas ugunsdzēsēji likvidējuši meža ugunsgrēku Ances purvos
Pēc divu dienu cīņas ar liesmām glābēji likvidējuši ugunsgrēku Ances purvos un mežos, ziņo Valsts meža dienests (VMD).
"Ugunsgrēks likvidēts, tomēr sausais un saulainais laiks aizvien rada pastiprinātu ugunsbīstamību mežos, tādēļ iedzīvotājiem jābūt īpaši uzmanīgiem ar uguni," norāda VMD.
Valsts meža dienests norāda, ka ugunsgrēks dabas liegumā “Ances purvi un meži” teritorijā plosījās divas diennaktis, un uguns skartā platība bija 6.51 ha. Dzēšanas darbos piektdien piedalījās VMD un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD), bet šodien liesmu likvidēšanas darbus turpināja VMD.
"Atgādinām, ka no 1. aprīļa visā valstī ir noteikts meža ugunsnedrošais periods, kad mežā un purvā aizliegts: nomest degošus un gruzdošus priekšmetus, kurināt ugunskuru ārpus tam īpaši ierīkotām vietām, braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu un purvu ārpus ceļiem!" uzsver VMD.