Zināmi Latvijas U-18 hokejistu pretinieki bronzas spēlē
Foto: Marika Klaucāne
Latvijas U-18 hokejistu pretinieki bronzas spēlē būs čehi.
Hokejs

Sporta nodaļa

Jauns.lv/LETA

Latvijas U-18 vīriešu hokeja izlases pretiniece cīņā par pasaules čempionāta elites divīzijas bronzas medaļām būs Čehija.

Trenčīnā notikušajā pusfināla otrajā spēlē Čehija papildlaikā ar rezultātu 3:4 (2:1, 1:1, 0:1, 0:1) zaudēja Zviedrijai, kas būs Slovākijas pretiniece finālā.

Čehi otrā perioda pirmajā minūtē panāca 3:1, pēc tam ripas vārtos nogādājot tikai zviedriem. Uzvaras vārtus spēles 70. minūtē guva Bose Meijers.

Pirmajā pusfinālā Latvija ar rezultātu 0:1 (0:0, 0:1, 0:0) zaudēja Slovākijai.

Elites divīzijas čempionāta labāko četriniekā Latvijas U-18 izlase iekļuvusi pirmo reizi.

Tēmas

SlovākijaČehijaLatvijas hokeja izlaseLatvija

Citi šobrīd lasa