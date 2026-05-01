Šodien 23:08
Zināmi Latvijas U-18 hokejistu pretinieki bronzas spēlē
Latvijas U-18 vīriešu hokeja izlases pretiniece cīņā par pasaules čempionāta elites divīzijas bronzas medaļām būs Čehija.
Trenčīnā notikušajā pusfināla otrajā spēlē Čehija papildlaikā ar rezultātu 3:4 (2:1, 1:1, 0:1, 0:1) zaudēja Zviedrijai, kas būs Slovākijas pretiniece finālā.
Čehi otrā perioda pirmajā minūtē panāca 3:1, pēc tam ripas vārtos nogādājot tikai zviedriem. Uzvaras vārtus spēles 70. minūtē guva Bose Meijers.
Elites divīzijas čempionāta labāko četriniekā Latvijas U-18 izlase iekļuvusi pirmo reizi.