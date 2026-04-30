"TTT Rīga Juniores" izcīna LSBL bronzas godalgas, sakaujot "Liepāju"/LSSS
"TTT Rīga Juniores" basketbolistes ceturtdien izcīnīja "Optibet" Latvijas Sieviešu basketbola līgas (LSBL) bronzas medaļas. Sērijas trešajā mačā "TTT Rīga Juniores" savā laukumā ar 81:53 (19:18, 24:13, 18:10, 20:12) pārspēja "Liepāja"/LSSS vienību un sērijā līdz divām uzvarām guva panākumu ar 2-1.
Rīdzinieču uzvaru ar 14 punktiem sekmēja Santa Ozola, Madlēna Pērse guva 13 punktus, kamēr vēl pa 12 punktiem pievienoja Zane Straudovska un Marta Ploriņa, kura arī iekrāja desmit bumbas zem groziem un sešas rezultatīvas piespēles.
Starp viešņām rezultatīvākās ar 13 gūtajiem punktiem bija Maija Aploka un Annija Anna Birziņa, kura izcīnīja astoņas atlēkušās bumbas, un pie 11 punktiem tika Kerlīna Balode.
Jau ziņots, ka trešdien par LSBL čempionēm kļuva "TTT Rīga" basketbolistes, kuras finālsērijā ar 2-0 pārspēja "Rīgas Stradiņa universitātes" (RSU) komandu.
Pusfinālā "TTT Rīga" ar 2-0 pārspēja "Liepāja"/LSSS komandu, bet RSU ar 2-1 pieveica "TTT Rīga Juniores".
Pērn par LSBL čempionēm kļuva "TTT Rīga", kas finālsērijā ar 2-0 pārspēja "Liepāja"/LSSS basketbolistes. "TTT Rīga" komandai ir 24 Latvijas čempiones tituli basketbolā sievietēm.