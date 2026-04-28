Liepājā aizvadīts Latvijas čempionāts boksā, piedalās vairāk nekā simts dalībnieku
Liepājas Olimpiskajā centrā no 23. līdz 26. aprīlim notikušais Latvijas čempionāts boksā U15 un U17 pulcēja vairāk nekā 100 jaunos sportistus, demonstrējot augstu meistarību un izceļot Liepājas bokseru panākumus ar vairākām godalgām. Sportisti turpina gatavošanos Liepājas atklātajam čempionātam 30.–31. maijā.
Četru dienu garumā sportisti sacentās dažādās svara kategorijās, demonstrējot augstu meistarības līmeni, cīņassparu un sportisko raksturu. Sacensības kļuva par nozīmīgu platformu jauno talantu attīstībai un iespēju pierādīt sevi valsts mērogā.
Par godalgotajām vietām stāsta treneris Raitis Mičulis: “Īpaši veiksmīgi čempionāts aizritēja Liepājas sportistiem, kuri, pārstāvot Liepājas Kompleksās sporta skolas (LKSS), CF-Liepāja un Olymp Sports komandas, izcīnīja vairākas godalgas.
1. vieta: Anna Luīze Šuļska (CF-Liepāja) Anisija Tomšēvica (Olymp Sports) Ksenija Čerkasina (Olymp Sports)
2. vieta: Milans Proņins (LKSS) Rodrigo Mežģirts (LKSS) Hugo Liepiņš (CF-Liepāja)
3. vieta: Aleksandrs Išutkins (LKSS) Artjoms Babkins (LKSS) Maksims Biktimirovs (Olymp Sports)
Liepājas bokseri gatavojas Liepājas atklātajam čempionātam boksā, kurš norisināsies 30. un 31. maijā Liepājas Olimpiskajā centrā.