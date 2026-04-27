“Ventspils” pārspēj “VEF Rīga” un izlīdzina LBL pusfināla sēriju
"Ventspils" pirmdien "Optibet" Latvijas Basketbola līgas (LBL) pusfināla otrajā mačā izcīnīja panākumu un sērijā līdz trīs uzvarām panāca neizšķirtu 1-1.
Pusfināla sērijas otrajā cīņā "Ventspils" savā laukumā ar 86:84 (22:18, 20:26, 20:22, 24:18) pārspēja "VEF Rīga" vienību.
Mājinieku uzvaru ar 19 punktiem sekmēja Artūrs Ausēja, Braients Tomass guva 13 punktus un izcīnīja septiņas atlēkušās bumbas, bet Renārs Bikrāns maču noslēdza ar 12 punktiem un piecām rezultatīvām piespēlēm.
Rīgas komandā rezultatīvākais ar 18 gūtajiem punktiem bija Brendons Hafmens, kurš arī izcīnīja desmit bumbas zem groziem, Kristaps Ķilps iekrāja 16 punktus, kamēr vēl 12 punktus guva Toni Ročaks.
Pusfināla pirmajā spēlē "VEF Rīga" basketbolisti mājās bija pārāki ar 87:76.
Ventspilnieki ceturtdaļfinālā ar 3-0 pārspēja "Ogri", kamēr rīdzinieki uzreiz bija nodrošinājuši vietu pusfinālā.
Abas komandas šosezon tikušās četras reizes Latvijas-Igaunijas Basketbola līgas (LIBL) mačos. Pamatturnīrā abas reizes pārāki bija "vefieši", un ceturtdaļfināla sērijā "VEF Rīga" uzvarēja ar 2-1.
Otrā pusfinālā spēkojas "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" un "Rīgas zeļļi". Pēc diviem mačiem rezultāts sērijā ir neizšķirts 1-1.
"Latvijas Universitātes" komanda LBL izslēgšanas turnīrā neiekļuva.
Pagājušajā sezonā par LBL čempioni kļuva "VEF Rīga", kas finālsērijā ar 4-0 uzveica "Ventspili".