"Audas" futbolisti pārspēj "Tukums 2000" komandu
"Auda" futbolisti svētdien "Tonybet" Latvijas futbola virslīgas devītās kārtas pirmajā mačā mājās ar rezultātu 2:1 (2:1) pārspēja pagaidām bez uzvarām spēlējošo "Tukums 2000" komandu.
"Audai" vārtus guva Eduards Dašķevičs un Husaini Ibrahims, bet tukumniekiem precīzu sitienu izpildīja Džozefs Ede. Mača 22. minūtē pēc sitiena pa tukumnieku vārtiem bumba no konstrukcijas atlēca pie Dašķeviča, kurš no asa leņķa to raidīja mērķī.
Puslaika pēdējā minūtē pēc soda sitiena bumba "Audas" vārtu priekšā nonāca pie Edes, kurš izlīdzināja rezultātu, bet kompensācijas laika trešajā minūtē Ibrahims ātri atjaunoja mājiniekiem vadību.
Pirmdien "Daugavpils" mājās cīnīsies ar "Super Nova" komandu un "Ogre United" Salaspilī spēkosies ar "Jelgavu". Otrdien vispirms "Liepāja" cīnīsies ar otru Dienvidkurzemes komandu "Grobiņu", bet pirmā apļa kulminācija būs RFS un "Riga" duelis.
Pēc astoņām spēļu kārtām turnīra tabulā līdere ar 21 punktu ir RFS, kurai ar 19 punktiem seko "Riga" un deviņus mačus aizvadījusī "Auda", "Daugavpilij" ir 13 punkti, bet labāko piecinieku ar 11 punktiem noslēdz "Liepāja". "Super Nova" iekrājusi desmit punktus, "Grobiņai" ir astoņi punkti, piecus punktus izcīnījušas "Jelgava" un "Tukums 2000", bet trīs guvusi "Ogre United".
Šosezon virslīgas norisi ietekmēs izlašu logi, kas šajā sezonā būs trīs. Rudenī ierasto divu izlašu pārtraukumu septembrī un oktobrī vietā būs viens, bet garāks - 16 dienu izlašu pārtraukums. 2026. gada sezonā čempionāts tiks aizvadīts četros apļos, kopumā 36 kārtās izspēlējot 180 mačus. Noslēdzošā kārta paredzēta 8. novembrī. Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva "Riga" komanda.