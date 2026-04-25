Latvijas autosportists Tomass Štolcermanis FRECA posma braucienā nenosargā vietu labāko trijniekā. VIDEO
Latvijas autosportists Tomass Štolcermanis sestdien Austrijā "Formula Regional" Eiropas čempionāta (FRECA) pirmā posma otrajā braucienā finišēja 16. vietā, lai gan vienubrīd bija trešais.
"Prema" pilots Štolcermanis piektdien kvalifikācijā savā grupā bija ceturtais un sestdien sacīkšu pirmo braucienu sāka no astotās vietas. Brauciena laikā viņš turējās pirmā desmita beigās, taču, iespējams, sadursmes dēļ bija spiests doties pitstopā, pēc tam atgriežoties grupas beigās un finišējot 25. vietā. Uzvaru svinēja latvieša komandas biedrs, Lielbritānijas pilots Kīns Nakamkura-Berta.
Otrajā braucienā kvalifikācijas pirmo 12 vietu īpašnieki startēja apgrieztā secībā, līdz ar to Štolcermanim bija piektais starta numurs. Latvijas autosportists ātri pakāpās uz trešo pozīciju, taču vēlāk pēc drošības mašīnas došanās malā atkāpās uz septīto vietu un līdz finišam zaudēja vēl vairākas pozīcijas. Starp debitantiem Štolcermanis bija otrs labākais.
Pirmais finišēja indietis Dions Govda ("Van Amersfoort"), taču piecu sekunžu soda dēļ viņš atkāpās uz sesto vietu, tādējādi par uzvarētāju kļuva Apvienoto Arābu Emirātu pilots Rašids Al-Daheri ("R-ace GP").
Trešais sacīkšu brauciens norisināsies svētdien.
Šosezon FRECA seriālā līdz septembrim iecerēti astoņi posmi trasēs, kurās notiek vai ir notikušas arī Pirmās formulas (F-1) sacensības. Plānots, ka latvietis startēs visos posmos.
Februārī 18 gadus vecais Štolcermanis "PHM Racing" komandas sastāvā Katarā startēja vienā no "UAE4 Series" posmiem, kur trijos braucienos finišēja devītais, otrais un izstājās.
Iepriekšējos trīs gados Štolcermanis startēja Itālijas, Tuvo Austrumu un Dienvidaustrumāzijas F-4 seriālos.