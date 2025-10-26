Štolcermanis otrajā FRECA posma braucienā finišē devītais
Latvijas autosportists Tomass Štolcermanis sestdien Itālijā notiekošajā "Formula Regional" Eiropas čempionāta (FRECA) finālposma otrajā braucienā finišēja devītais.
Debitējot šajā līmenī, 18 gadus vecais Štolcermanis savā kvalifikācijas grupā uzrādīja 11. rezultātu, bet sacīksti sāka kā 19. no desmitās rindas. Braucienā notika vairākas avārijas, kuru dēļ tas pāris reizes tika apturēts, un spēkrati finišēja aiz drošības mašīnas. Šajā laikā latvietim izdevās kāpums par desmit pozīcijām, un viņš guva otru labāko vietu "Race Performance Motosport" komandā, kuras poļu pilots Jans Pširovskis finišēja piektais.
Pāris sadursmēs bija iesaistīts arī Štolcermanis, taču arī pēc sacīkstēm neviens no tiesnešu lēmumiem neskāra viņa izcīnīto vietu.
Pirmo vietu izcīnīja Lielbritānijas pārstāvis Fredijs Sleiters ("Prema"), kurš sestdien nodrošināja FRECA čempiontitulu. Sestdienas sacīksti Štolcermanis sāka no 20. vietas, un pēc pirmajā līkumā notikušās vairāku pilotu sadursmes viņš pakāpās uz 15. pozīciju. Turpinājumā latvietis pakāpās vēl par vienu vietu augstāk, taču pēc trīs apļiem devās boksos un izstājās no sacīkstes. FRECA ir vienas no Eiropas "Formula 3" reģionālajām sacensībām.