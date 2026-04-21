Olaines šahistiem labs sasniegums komandu disciplīnā
Olaines jaunie šahisti izcīnīja 2. vietu Latvijas komandu čempionātā līdz III sporta klasei, bet nākamajā dienā Timofejs Borovikovs triumfēja Āgenskalna pavasara individuālajā turnīrā. Ralfs Dagenvalds ar nevainojamu sniegumu bija labākais pie 2. galdiņa, bet komandas biedri guva vairākus augstus individuālos rezultātus.
Latvijas jauno šahistu komandu čempionāts līdz III sporta klasei notika 11. aprīlī Āgenskalna sākumskolā un Olaines Sporta centra komanda trīs cilvēku sastāvā turp devās apņēmības pilna cīnīties par augstām vietām, vēsta Olaines novada pašvaldība.
Olainiešiem pirmo galdiņu sekmīgi "noturēja" Gabriels Romanovs, izcīnot 4.5 punktus no 7, savukārt Ralfs Dagenvalds pie 2. galdiņa bija burtiski nepārspējams visās nozīmēs – Ralfs apspēlēja visus savus pretiniekus, dodot komandas kopējai. punktu bilancei nenovērtējamu pienesumu! Ralfam arī pārliecinoši 1. vieta pie 2. galdiņa, jo neviens cits nefinišēja ar 100 procentīgu rezultātu. Emīlija Supei šoreiz 3 punkti.Olaines komanda finišēja ar piecām komandas uzvarām, vienu neizšķirtu un vienu zaudējumu – pret Siguldas komandu, ar kuru beigās punktu ziņā arī dalījām 1. - 2. vietu, taču papildrādītājos nācās piekāpties.
38 komandu konkurencē, no kurām neviena nebija ieradusies vienkārši izklaides pēc, bet lai cīnītos par pēc iespējas augstāku vietu, otrā vieta ir ļoti augsts un Olainei nebijis sasniegums!
Bet jau nākamajā dienā gan minētie mūsu šahisti, gan vēl daudzi ar zemākām un augstākām sporta klasēm turpat, Āgenskalna sākumskolā, 76 skolēnu konkurencē cīnījās individuālajā turnīrā.
Jau no pirmajām kārtām Olaines komandas Ralfs Dagenvalds, Gabriels Romanovs un Timofejs Borovikovs apliecināja, ka noskaņoti uz maksimumu. Diemžēl individuālajos turnīros savsarpējas cīņas ir neizbēgamas, jo pirmā (un visas citas) vieta ir tikai viena. Timofeja un Ralfa duelis notika 4. kārtā un beidzās ar Timofeja uzvaru.
Pēc tam Timofejs divas partijas noslēdza ar miera izlīgumu, to skaitā ar treniņu biedru Gabrielu Romanovu, un pirms pēdējās kārtas ieņēma 2. vietu, savukārt Gabriels – trešo. Visu izšķīra septītā, noslēdzošā, kārta, kur katrs no sešiem vadošajiem šahistiem varēja izcīnīt medaļas. Timofejs spēja savu pretinieku apspēlēt, diemžēl Gabriels ilgā cīņā piekāpās nākamajai sudraba medaļas ieguvējai un palika (arī augstajā!) 6. vietā.
Timofejs finišēja kopā ar vēl diviem šahistiem, taču papildrādītājos bija pārliecinoši labāks un kļuva par Āgenskalna pavasara šaha turnīra čempionu!
Savukārt Karlīna Lase, kurā zaudēja tikai Gabrielam un vienu partiju nospēlēja neizšķirti, ar 5.5 iegūtajiem punktiem ieguva 5. vietu kopvērtējumā un pirmo vietu starp meitenēm. Tūlīt aiz viņas finišā Gabriels Romanovs, kuram 1. vietā starp III sporta klasēm un – bija visstiprākie pretinieki visā turnīrā! Tas ir objektīvs rādītājs, ko iegūst, saskaitot visu pretinieku iegūto punktu summu. Aiz Gabriela nākamajā vietā, septītajā, Ralfs Dagenvalds, kam otrā vieta starp III sporta klasēm.
Arī Emīlija Supe finišēja ar piecām uzvarām, Antonam Klusam puspunkts mazāk, Jelizavetai Dementjevai puse no iespējamiem punktiem. Iepriecināja šī gada iesācēja Lauma Lase, kura droši sper pirmos soļus šaha turnīros un izcīnīja trīs uzvaras, tikpat arī Itanam Arzamascevam, kura pieredze ir nedaudz lielāka.