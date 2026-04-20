Otro gadu pēc kārtas Bostonas maratonā uzvar kenijieši Korirs un Lokedi
Kenijieši Džons Korirs un Šerona Lokedi pirmdien otro gadu pēc kārtas bija ātrākie Bostonas maratonā.
Vīriešu konkurencē Korirs distanci veica divās stundās minūtē un 52 sekundēs, uzlabojot savu pagājušā gada rezultātu par teju trīs minūtēm. Viņš ceturto reizi karjerā uzvarēja maratona distancē.
Pasaules čempions maratona distancē Alfons Fēlikss Simbu no Tanzānijas atpalika 55 sekundes un otrais šķērsoja finišu, bet Kenijas skrējējs Bensons Kipruto finišā nespēja nosargāt otro vietu un piekāpās 58 sekundes, noslēdzot labāko trijnieku.
Sieviešu konkurencē Lokedi finišu sasniedza pēc divām stundām 18 minūtēm un 51 sekundes. Otrajā vietā, zaudējot 44 sekundes, viņai sekoja tautiete Loisa Čemnunga, kamēr vēl viena Kenijas pārstāve Marija Ngugi-Kūpere atpalika minūti un 16 sekundes un bija trešā.
Pirmoreiz Bostonas maratons notika 1897. gadā, un tas ir vecākais maratons pasaulē.
Starts Bostonas maratonam no Ešlendas uz Hopkintonu 1924. gadā tika pārcelts, lai trase atbilstu olimpiskajai maratona distancei 42 kilometru un 195 metru garumā.