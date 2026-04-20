Rīgas maratonā piedalīsies prestižo Bostonas un Ņujorkas maratonu uzvarētāja
Rīgas maratonā šogad piedalīsies titulētā Kenijas garo distanču skrējēja Šarona Lokedi, vēsta sacensību organizatori.
32 gadus vecā Lokedi ir 2022. gada Ņujorkas maratona un pagājušā gada Bostonas maratona uzvarētāja. Šajos prestižajos maratonos viņa vairākas reizes kāpusi uz goda pjedestāla. Pērn Lokedi sasniedza arī Bostonas maratona rekordu sievietēm, distanci veicot divās stundās, 17 minūtēs un 22 sekundēs. Šodien viņa savu titulu Bostonā mēģinās aizstāvēt.
Šogad "Rimi Rīgas maratons" norisināsies 16. un 17. maijā, kad būs iespējams skriet maratona, pusmaratona, desmit, 5,7 kilometru un jūdzes distances, kā arī Olimpiskās bērnu dienas distances. Būs arī 42 kilometru un 21 kilometra stafetes distances.
Visām "Rimi Rīgas maratona" distancēm piešķirtas Pasaules vieglatlētikas savienības kvalitātes zīmes, bet maratonam un jūdzes distancēm ir arī Latvijas čempionāta statuss.
Pagājušajā gadā par maratona uzvarētāju vīriešu konkurencē kļuva Dienvidāfrikas skrējējs Melihaja Tomass Franss, kurš finišēja divās stundās 13 minūtēs un 20 sekundēs, bet sieviešu konkurencē pirmo vietu ieņēma etiopiete Ajantu Kumela Tadese, sasniedzot finišu pēc divām stundām 28 minūtēm un 24 sekundēm.
