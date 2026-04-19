Latvijas sportists Maksims Duinovs svētdien Gruzijā Eiropas džudo čempionātā nepārvarēja pirmo kārtu.
Šodien 14:08
Latvijas sportists Maksims Duinovs Eiropas džudo čempionāta pirmajā kārtā piedzīvo zaudējumu
Latvijas sportists Maksims Duinovs, kas Gruzijā notiekošajā Eiropas džudo čempionātā startēja svara kategorijā līdz 100 kilogramiem, piekāpās Kipras pārstāvim Aristosam Mihaelam un nepārvarēja sacensību pirmo kārtu.
Jau ziņots, ka Antonijs de Anželiss, kurš startēja svara kategorijā līdz 66 kilogramiem, zaudēja pirmajā kārtā, piekāpjoties ungāram Bencem Pongrācam. Savukārt Anastasija Sokirjanska svara kategorijā līdz 57 kilogramiem no pirmās kārtas bija brīva, otrajā pārspēja igaunieti Meritu Tarkusu, bet trešajā kārtā piekāpās Francijas džudistei Sārai Sizikai. Eiropas čempionāts Tbilisi norisināsies līdz svētdienai.