"Daugavpils" uzvar ceturto uzvaru pēc kārtas, šoreiz viņus nespēj apturēt "Jelgava"
"Daugavpils" komanda ceturtdien izcīnīja ceturto uzvaru pēc kārtas "Tonybet" Latvijas futbola virslīgas spēlēs, septītās kārtas ievadā mājās ar rezultātu 1:0 (0:0) pārspējot "Jelgavu".
Mača vienīgie vārti tika gūti otrā puslaika sākumā, 48. minūtē, kad "Jelgavas" vārtsargs Adams Dvoržāks izlaida no rokām augstu lidojošu bumbu, un tā nokrita tieši pie Džoela Jakubu, kurš no vārtu priekšas bija nekļūdīgs.
Septītās kārtas turpinājumā piektdien "Tukums 2000" uzņems "Liepāju", virslīgas debitante "Ogre United" mājās mērosies spēkiem ar "Audu", bet sestdien "Grobiņa" uzņems čempioni "Riga", bet "Super Nova" viesos spēlēs ar RFS.
Turnīra tabulā līdere pēc sešām kārtām ir RFS, kas guvusi 15 punktus. Tālāk seko "Riga" ar 13 punktiem un "Auda" un "Daugavpils" ar 12 punktiem, bet piektie ar desmit punktiem ir "Super Nova" futbolisti. "Grobiņai" ir astoņi punkti, "Liepāja" tikusi pie septiņiem punktiem, piecus punktus iekrājusi "Jelgava", trīs punkti ir "Tukums 2000" komandai, bet divus guvusi "Ogre United".
Šosezon virslīgas norisi ietekmēs izlašu logi, kas šajā sezonā būs trīs. Rudenī ierasto divu izlašu pārtraukumu septembrī un oktobrī vietā būs viens, bet garāks - 16 dienu izlašu pārtraukums.
2026. gada sezonā čempionāts tiks aizvadīts četros apļos, kopumā 36 kārtās izspēlējot 180 mačus. Noslēdzošā kārta paredzēta 8. novembrī.
Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva "Riga" komanda.