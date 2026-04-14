"Ventspils" LBL ceturtdaļfinālā pieveic "Ogri" - viena uzvara šķir no pusfināla ar "VEF Rīga"
"Ventspils" otrdien "Optibet" Latvijas Basketbola līgas (LBL) ceturtdaļfināla otrajā mačā guva drošu uzvaru un sērijā līdz trīs uzvarām panāca 2-0. Ventspilnieki izbraukumā ar 75:66 (26:22, 16:10, 17:11, 16:23) pārspēja "Ogri".
Viesu uzvaru ar 26 punktiem un desmit atlēkušajām bumbām sekmēja Kamerons Šeltons, Braients Tomass guva vēl 16 punktus, kamēr Edvards Mežulis pievienoja 11 punktus.
Ogres komandā Džastins Ndžoks-Todžare izcēlās ar 13 punktiem un deviņām bumbām zem groziem, bet vēl 11 punktus guva Gustavs Kārlis Kampuss.
Sērijas pirmajā spēlē nedēļas nogalē ar 92:79 uzvarēja ventspilnieki. Otrā ceturtdaļfināla pārī "Rīgas zeļļi" ar 1-0 vadībā ir pret "Liepāju".
Ventspils un Ogres komandas cīnās par iespēju pusfinālā tikties ar "VEF Rīga", bet "Rīgas zeļļu" un "Liepājas" pāra uzvarētāja pusfinālā cīnīsies ar Latvijas-Igaunijas līgas (LIBL) čempioni "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola".
"Ventspils" un "Ogres" komandu savstarpējās spēlēs LIBL šosezon tika izcīnīta pa vienai uzvarai izbraukumā - oktobra beigās "Ventspils" Ogrē izrāva uzvaru ar 71:70, bet janvārī "Ogre" viesos revanšējās ar 85:83. Latvijas kausa ceturtdaļfinālā ventspilnieku kapteiņa Artūra Ausēja pēdējās sekundes metiens no otras laukuma puses nodrošināja uzvaru summā un tikšanu tālāk "Ventspilij".
Otrā pārī abās LIBL spēlēs uzvarēja "Rīgas zeļļi", mājās ar 109:71 un viesos ar 81:79. Latvijas kausa ceturtdaļfinālā "Liepāja" uzvarēja pirmajā spēlē viesos (87:78), bet rīdzinieki revanšējās atbildes mačā (86:70).
Pagājušajā sezonā par LBL čempioni kļuva "VEF Rīga", kas finālsērijā ar 4-0 uzveica "Ventspili".