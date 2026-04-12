“Red Wings” zaudējums pret “Devils” dzēš Detroitas cerības uz Stenlija kausu
Detroitas "Red Wings" sestdien piedzīvoja zaudējumu Nacionālās hokeja līgas (NHL) mačā un neiekļuva Stenlija kausa izcīņā desmito sezonu pēc kārtas.
"Red Wings", aizvadot sezonas noslēdzošo maču savā laukumā, ar 3:5 (1:1, 1:1, 1:3) atzina Ņūdžersijas "Devils" pārākumu.
Detroitas vienība spēlē trīs reizes bija vadībā, taču katru reizi spēja nosargāt pārsvaru ne ilgāk kā aptuveni četras minūtes.
Trešā perioda vidū Koudijs Glass panāca neizšķirtu 3:3, un aptuveni trīs ar pusi minūtes līdz pamatlaika beigām "Devils" pirmo reizi mačā vadībā izvirzījās pēc Jespera Brata vārtu guvuma. Pēdējā minūtē vēl tukšos mājinieku vārtos ripu raidīja Dosons Mersers.
"Red Wings" vienība nav spēlējusi Stenlija kausa izcīņā kopš 2016. gada.
Detroitas komanda ar 91 punktu 80 spēlēs Austrumu konferencē ierindojas 11. pozīcijā, bet "Devils" ar 85 punktiem ieņem 13. vietu.
Savukārt citā mačā Losandželosas "Kings" mājās ar 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) pārspēja Edmontonas "Oilers". Losandželosas komanda vēl turpina cīņu par iekļūšanu Stenlija kausa izcīņā, bet "Oilers" neveiksme neliedza kvalificēties izslēgšanas spēlēm.
Vienīgos vārtus mačā guva Artēmijs Panarins, bet mājinieku vārtsargs Antons Fošberjs atvairīja visus 27 metienus un aizvadīja trešo "sauso" spēli šosezon.
"Oilers" ar 90 punktiem 80 spēlēs Rietumu konferencē ieņem sesto vietu, kamēr "Kings" ar 87 punktiem ir par divām pozīcijām zemāk.