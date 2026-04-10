Olaines cīkstonim Dmitrijam Dalibam sudrabs prestižajās "Tallinn Open" brīvās cīņas sacensībās
Olaines cīkstoņi spīdēja Eiropas lielākajā jauniešu turnīrā “Tallinn Open 2026”, kur Dmitrijs Daliba izcīnīja sudrabu U17 līdz 71 kg un sasniedza labāko Latvijas rezultātu, bet Hanna Pedece otro gadu pēc kārtas ieguva bronzu U13 līdz 50 kg. Kopumā 19 sportisti pārstāvēja klubu, bet 16 palika četrdienu treniņnometnē kopā ar atlētiem no 30 valstīm.
No 27. līdz 29. martam Tallinā risinājās Eiropas lielākais un prestižākais jauniešu cīņas turnīrs “Tallinn Open 2026”, kurā trijos Olimpiskajos cīņas veidos kopumā pulcējās 3000 cīkstoņu no 42 pasaules valstīm! Tradicionāli šajā turnīrā piedalījās arī Olaines labākie cīkstoņi, lai pārbaudītu savas spējas starptautiskā līmenī!
Lielisku rezultātu uzrādīja Dmitrijs Daliba, kurš sacentās U17 vecuma grupā, svara kategorijā līdz 71 kg, kur 54 sportistu konkurencē izcīnīja 6 uzvaras pār cīkstoņiem no Austrijas, Dienvidāfrikas, Ukrainas, Lietuvas, Ukrainas, Polijas un iekļuva sacensību finālā, kur piekāpās cīkstonim no ASV! Izcīnīta sudraba medaļa ir labākais sniegums, kāds šajā turnīrā padevās Latvijas cīkstoņiem. Atzīmēsim, ka Dmitrijs šogad izcīnījis zelta medaļas Latvijas čempionātos brīvajā cīņā U17 un U20 vecuma grupās, un šobrīd mērķtiecīgi gatavojas U17 Eiropas čempionātam, kas maija beigās risināsies Bulgārijā, Somakovā.
Otru labāko rezultātu no Olaines sportistiem uzrādīja Hanna Pedece, kura sacentās U13 vecuma grupā, svara kategorijā līdz 50 kg, kur 17 sportistu konkurencē izcīnīja 4 uzvaras pār cīkstonēm ASV, Slovākijas, ASV un ASV un turnīrā otro gadu pēc kārtas izcīnīja bronzas medaļu! Vienīgo neveiksmi Hanna piedzīvoja pret Igaunijas sportisti, lai gan cīņas gaitā bija vadībā.
Arī citi mūsu sportisti demonstrēja labu sniegumu:
- 5.vieta Betija Rutka (U20, 2 uzvaras 10 sportistu konkurencē)
- 6.vieta Madara Praulīte (U17, 2 uzvaras 19 sportistu konkurencē)
- 6.vieta Viktorija Rečkina (U13, 2 uzvaras 16 sportistu konkurencē)
- 1. vieta Anna Karlīne Kazanska (U15, 2 uzvaras 24 sportistu konkurencē)
- 15.vieta Matvejs Gļinkins (U17, 3 uzvaras 53 sportistu konkurencē)
- 1. vieta Artjoms Kujalovs (U15, 2 uzvaras 43 sportistu konkurencē)
- 1. vieta Manuels Mišejs (U13, 2 uzvaras 46 sportistu konkurencē)
- 20.vieta Konstantīns Makejevs (U13, 1 uzvara 41 sportista konkurencē).
Kopumā Lauras Skujiņas cīņas sporta klubs Olaine sporta klubu Tallinā pārstāvēja 19 sportisti!
16 sportisti pēc turnīra palika Tallinā, lai aizvadītu 4 dienu treniņu nometni kopā ar sportistiem no 30 pasaules valstīm!
Treneri Laura Skujiņa-Ahmedova un Farids Akhmedovs pauž gandarījumu par Olaines sportistu uzrādītajiem rezultātiem, kas pierāda konkurētspēju starptautiskā līmenī! Apsveicam sportistus un trenerus ar sasniegumiem un vēlam veiksmi turpmākajos startos!