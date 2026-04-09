Mitens vārtos kā mūris, Lapinskis nodrošina Latvijas uzvaru pār Austriju otrajā pārbaudes spēlē
Latvijas vīriešu hokeja izlase, gatavojoties pasaules čempionātam, ceturtdien Rīgā otrajā no divām pārbaudes spēlēm uzvarēja Austriju. Latvija pamatlaikā izcīnīja panākumu ar 1:0 (0:0, 0:0, 1:0).
Latvijas labā vārtus guva Oskars Lapinskis, bet vārtsargs Mareks Mitens atvairīja visus 14 metienus, aizvadot "sauso" spēli.
Pirmajā trešdaļā latviešiem bija trīs iespējas spēlēt vairākumā, kuras neizdevās izmantot. Atrajā periodā pēc Lapinska un Arvila Bergmaņa noraidījumiem austrieši nepilnu minūti tika pie vairākuma, kurā varēja spēlēt piecatā pret trijiem, taču latviešiem izdevās nosargāt savus vārtus.
Trešās trešdaļas vidū Austrijas vārtu priekšā Lapinskis pirmais tika pie atlēkušās ripas un nogādāja to viesu vārtos, izvirzot vadībā Latviju.
Treniņu nolūkos vēl tika izspēlēts papildlaiks, kurā pretuzbrukumā precīzs metiens padevās Raineram Rulleram. Pēc tam sekoja arī pēcspēles metienu sērija, kurā Latvijas hokejisti bija pārāki ar 2:1. Austrijas vārtos ripu raidīja Kārlis Ozoliņš un Kristaps Skrastiņš, Rodžers Bukarts un Renārs Krastenbergs meta garām, bet Denisa Smirnova metienu atvairīja pretinieku vārtsargs. Savukārt Mitens pēcspēles metienu sērijā tika galā ar četriem no pieciem metieniem.
Trešdien pirmajā mačā Latvija zaudēja ar rezultātu 3:4.
Pēc pārbaudes spēlēm ar Austriju Latvijas izlase 22. un 23. aprīlī Lahti tiksies Dānijas un Somijas nacionālajām komandām. Savukārt 2. un 3. maijā Harija Vītoliņa vadītā izlase izbraukumā spēkosies Slovākijas valstsvienību.
Sagatavošanās posmu Latvijas nacionālā izlase noslēgs ar cīņām 6. un 7. maijā, kad savu skatītāju priekšā cīnīsies ar Norvēģijas valstsvienību.
Pasaules čempionāts hokejā no 15. līdz 31. maijam norisināsies Cīrihē un Fribūrā, Šveicē.
Latvijas hokeja izlases dalībnieki treniņnometnē:
vārtsargi - Bruno Brūveris (RPI, NCAA), Mareks Mitens ("Banska Bystrica", Slovākija), Nils Roberts Mauriņš (Omahas "Lancers", USHL);
aizsargi - Ralfs Freibergs (Vītkovices "Ridera", Čehija), Bogdans Hodass (Mikeli "Jukurit", Somija), Sandis Smons ("Chur", Šveice), Nauris Sējējs ("GCK Lions", Šveice), Gustavs Ozoliņš (RPI, NCAA), Arvils Bergmanis ("Troja-Ljungby", Zviedrija), Rihards Simanovičs (Boulinggrīnas Štata universitāte, NCAA), Kristofers Bindulis (Mihalovces "Dukla", Slovākija);
uzbrucēji - Renārs Krastenbergs ("Olomouc", Čehija), Deniss Smirnovs ("Kloten", Šveice), Oskars Lapinskis (Langnavas "Tigers", Šveice), Gļebs Prohorenkovs (Niagāra universitāte, NCAA), Rainers Rullers (RPI, NCAA), Kristaps Skrastiņš (Ņūhempšīras Universitāte, NCAA), Rodžers Bukarts ("Arosa", Šveice), Klāvs Veinbergs (Kolorādo Koledža, NCAA), Raimonds Vītoliņš (Olborgas "Pirates", Dānija), Rihards Melnalksnis ("Chur", Šveice), Dāniels Andersons, Kārlis Ozoliņš (abi - "Liepājas hokeja komanda").
Austrijas vīriešu hokeja izlases sastāvs pārbaudes spēlēm ar Latviju:
vārtsargi - Benedikts Ošgans (Vēkšes "Lakers", Zviedrija), Florians Forauers (Klāgenfurtes KAC, Austrija), Sebastians Vranešics (Vīnes "Capitals", Austrija);
aizsargi - Dominiks Hakls (Vīnes "Capitals", Austrija), Tomass Klaseks (RPI "Engineets", NCAA), Gerds Kragls, Patriks Zēlingers, Niklass Viršls (visi - Lincas "Black Wings", Austrija), Ramons Šnecers (Feldkirhes "Pioneers Vorarlberg", Austrija), Filips Vimmers (Zalcburgas "Red Bull", Austrija), Bernds Volfs ("Kloten", Šveice);
uzbrucēji - Luka Erne (Feldkirhes "Pioneers Vorarlberg", Austrija), Fēlikss Košeks, Benjamins Lancingers, Leons Valners (visi - Vīnes "Capitals", Austrija), Henriks Nēbauers, Jonatans Ošgans (abi - Lincas "Black Wings", Austrija), Benjamins Nisners, Lukass Tālers (abi - Zalcburgas "Red Bull", Austrija), Maksimilians Rebernigs, Pauls Zintšnigs, Eliass Valenta (visi - Villahas SV, Austrija), Jans Šercers (RPI "Engineets", NCAA), Davids Vašnigs (Klāgenfurtes KAC, Austrija).