Krievijas diktators Vladimirs Putins
Šodien 22:48
Putins uz brīdi liek apturēt slepkavošanu Ukrainā, jāsvin pareizticīgo Lieldienas
Krievijas diktators Vladimirs Putins izsludinājis pamieru karā ar Ukrainu pareizticīgo Lieldienās, ceturtdien pavēstīja Kremlis. Pamiers ilgs no 11. aprīļa plkst. 16 līdz 12. aprīļa dienas beigām, paziņoja Kremlis.
Putins licis Krievijas karavīriem "apturēt karadarbību visos virzienos", taču karaspēkam jābūt gatavam "novērst iespējamās ienaidnieka provokācijas, kā arī jebkādas agresīvas ienaidnieka darbības". "Mēs pieņemam, ka Ukrainas puse sekos Krievijas Federācijas piemēram," teikts Kremļa paziņojumā.
Priekšlikumu pasludināt pamieru Lieldienās iepriekš izteica Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
Putins vienpusēji paziņoja par karadarbības pārtraukšanu uz pusotru dienu 2025. gada Lieldienās. Tolaik konfliktā iesaistītās puses apsūdzēja viena otru daudzos pārkāpumos, bet karadarbības intensitāte tajā laikā ievērojami samazinājās.