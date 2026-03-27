Paolo Nikolato pauž neapmierinātību ar Latvijas izlases sasniegto rezultātu Gibraltārā
Pēc uzvaras UEFA Nāciju līgas pirmajā pārspēlē pret Gibraltāru savu komentāru par spēli sniedza galvenais treneris Paolo Nikolato.
Jau ziņots, ka pirmajā pārspēlē par vietas saglabāšanu UEFA Nāciju līgas C līgā Latvijas futbolisti izbraukumā ar 1:0 apspēlēja Gibraltāru, vienīgos vārtus ar 11 metru soda sitiena palīdzību gūstot Vladislavam Gutkovskim. Atbildes spēle 31. martā Rīgā, uzvarētājs noskaidrosies divu spēļu summā.
"Šī bija kopumā grūta spēle. Otrajā puslaikā, uzskatu, spēlējām visai labi, varējām gūt vairāk vārtu. Pirmais puslaiks bija mazliet sarežģītāks. Ja esmu pilnībā atklāts, neesmu īsti apmierināts ar rezultātu, jo uzskatu, ka bijām pelnījuši vairāk," spēli Latvijas Futbola federācijai kopumā vērtēja treneris Paolo Nikolato, kuram šajos mačos var izšķirties nākotne trenera amatā.
"Otrajā puslaikā izveidojām vairākas labas vārtu gūšanas iespējas. Bija tās jāizmanto - tāds ir futbols. Manuprāt, komanda šobrīd spēlē vairāk vai mazāk labi, taču vārtu gūšanas iespējas mums jāizmanto krietni labāk. Pirmā puslaika sniegumu skaidroju arī ar ļoti neparocīgo vēju, laukuma kvalitāti. Šādos apstākļos ir ļoti grūti spēlēt, tai skaitā arī par mums spēcīgākām komandām. Piemēram, Albānija šeit uzvarēja tikai ar 1:0, Melnkalne ar 2:1, tā ka šeit patiešām nav vienkārši spēlēt."
Nikolato skaidroja, ka Roberts Uldriķis nav spēlējis, jo Gibraltārā ir mākslīgā seguma zālājs, bet uzbrucējs nesen atlabis no ceļgala krustenisko saišu traumas. "Viņš nebija pārliecināts par spēlēšanu uz mākslīgā seguma. Un mums ir jāpasargā spēlētājs šādā situācijā. Viņš tikko izlaida gadu, viņam bija nopietns savainojums. Mums jāparūpējas par viņu ilgtermiņā."
Tāpat speciālists pateicās Latvijas futbola faniem, kuri mēroja ceļu uz Gibraltāru. "Mūsu fani ir neticami! Vēlos pateikt viņiem lielu paldies, jo viņu atbalsts mums ir ļoti svarīgs. Domāju, viņi var lepoties arī ar mūsu spēlētājiem, jo cieņa ir absolūti abpusēja."
Gadījumā, ja Latvijas futbola izlase nosargās vietu C līgā, tad tā nākamajā Nāciju līgas sezonā vienā grupā spēlēs ar Melnkalni, Armēniju un Kipru, bet pazeminājums uz D līgu liks spēlēt pret Andoru, kā arī Luksemburgas un Maltas zaudētāju.