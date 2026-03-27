Dāvis Bertāns un Rolands Šmits mazrezultatīvi savu komandu zaudējumos Eirolīgā
Latvijas basketbolista Dāvja Bertāna pārstāvētā "Dubai" ceturtdien Eirolīgas mačā zaudēja papildlaikā, kamēr citā spēlē neveiksmi piedzīvoja Rolands Šmits un Stambulas "Anadolu Efes".
"Dubai" viesos ar 100:104 (17:18, 28:23, 25:22, 18:25, 12:16) pagarinājumā atzina Telavivas "Maccabi" pārākumu. Abām komandām šī bija svarīga spēle par izredžu saglabāšanu cīņā par vietu pārspēlēs. Desmitajā vietā esošajai "Barcelona" ir 19 uzvaras, taču tā šīs kārtas spēli aizvadīs 27. martā.
Bertāns spēlēja trīs minūtes un 52 sekundes un, realizējot divus soda metienus, guva divus punktus. Viņš arī nopelnīja divas piezīmes un izprovocēja vienu sodu, iekrājot efektivitātes koeficientu nulle.
Dubaijas komandā ar 26 punktiem un sešām rezultatīvām piespēlēm izcēlās Makinlijs Raits, bet vēl 24 punktus un 12 bumbas zem groziem iekrāja Mfiondu Kabengele. Telavivas vienības labā 23 punktus guva Džimijs Klārks, kurš arī atdeva desmit rezultatīvas piespēles.
"Dubai" ar 17 uzvarām un tikpat zaudējumiem atrodas 12. pozīcijā, kamēr "Maccabi" ar 17 panākumiem 33 mačos atrodas par vienu pozīciju augstāk.
Savukārt "Anadolu Efes" izbraukumā ar 71:82 (21:11, 12:31, 20:18, 18:22) piekāpās Madrides "Real".
Šmits laukumā bija desmit minūtes un 23 sekundes un, raidot grozā vienu no diviem divu punktu metieniem, guva divus punktus. Viņš arī izcīnīja vienu atlēkušo bumbu, pieļāva trīs kļūdas un izprovocēja vienu pretinieku pārkāpumu un noslēdza maču ar efektivitātes koeficientu nulle.
Stambulas komandā rezultatīvākais ar 21 punktu bija Džordans Loids, kamēr mājinieku uzvaru ar 14 gūtajiem punktiem sekmēja Trejs Lailss.
"Anadolu Efes" ar bilanci 10-24 atrodas 18. pozīcijā, bet "Real" ar 22 uzvarām 34 spēlēs ieņem trešo vietu. Eirolīgā katra no 20 komandām līdz aprīļa vidum aizvadīs 38 spēles. Pamatturnīra sešas labākās komandas iekļūs ceturtdaļfinālā, bet septītās līdz desmitās vietas ieguvējas cīnīsies "play-in" kārtā. Šosezon Eirolīgas finālčetrinieka turnīrs maija beigās notiks Atēnās.
Aizvadītajā sezonā finālčetrinieka turnīram notiekot Abū Dabī, par čempioni kļuva Stambulas "Fenerbahce", kas finālā ar 81:70 pārspēja Francijas klubu "Monaco".