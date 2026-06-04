Ingas Grencbergas romāna "Selīna, kā Tev klājas?" prezentācija
Trešdien, 3. jūnijā, notika rakstnieces Ingas Grencbergas jaunākā romāna “Selīna, kā Tev klājas?” prezentācija. Grāmatu klajā laidis apgāds Zvaigzne ABC, ...
FOTO: lasītāju vērtējumam nodots Ingas Grencbergas jaunais romāns “Selīna, kā Tev klājas?”
Trešdien, 3. jūnijā, notika rakstnieces Ingas Grencbergas jaunākā romāna “Selīna, kā Tev klājas?” prezentācija. Grāmatu klajā laidis apgāds Zvaigzne ABC, un tā turpina autores aizsākto dialogu ar lasītājiem par sievietes būtību, iekšējo pasauli un dzīves pārbaudījumiem.
Pēc plašu rezonansi guvušajiem romāniem “Sestā sieva” un “Marija /Déjà vu/” arī jaunais darbs sola emocionāli spēcīgu un dziļi personisku stāstu. Lai gan visas trīs grāmatas neveido vienotu sižetisku līniju, tās vieno autores interese par sievietes pieredzi, attiecībām, sevis meklējumiem un drosmi būt patiesai.
Romāna “Selīna, kā Tev klājas?” centrā ir patiess stāsts par sievieti, kurai šķietami ir viss – mīlošs vīrs, meitiņa un aizraušanās ar deju. Tomēr kādā brīdī viņas pasaule sabrūk. Kā norāda autore, tas nav stāsts par nāvi, bet gan par spēju turpināt dzīvot un atrast sevi no jauna brīdī, kad šķiet, ka dzīves mūzika ir apklususi.
Jaunais romāns lasītājus ved cauri galvenās varones Selīnas pārdzīvojumiem, atklājot stāstu par spēku, ievainojamību, pagātnes ēnām un ceļu uz emocionālu brīvību.
Inga Grencberga Latvijas literatūrā sevi pieteikusi kā autori, kura nebaidās pievērsties sarežģītām un reizēm neērtām tēmām. Viņas debijas romāns “Sestā sieva” pēc iznākšanas 2020. gadā kļuva par pārdošanas fenomenu, vēlāk gūstot atzinību arī ārpus Latvijas, tostarp Igaunijā un Lielbritānijā. Savukārt romāns “Marija /Déjà vu/”, kas iznāca 2024. gadā, kļuva par vienu no pieprasītākajiem darbiem Latvijā.
Jāpiebilst, ka romāns “Selīna, kā Tev klājas?” ieguvis 3. vietu apgāda Zvaigzne ABC 2025. gada romānu konkursā.
Papildus rakstniecībai Inga Grencberga ir arī kustības #LaiksLasīt idejas autore un vēstnese, kā arī ikdienā darbojas mārketinga un komunikācijas jomā.