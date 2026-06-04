Lidostā aiztur divus policijas meklēšanā izsludinātus cilvēkus un vairākus viltotu dokumentu uzrādītājus
Trešdien lidostas "Rīga" robežkontroles punktā aizturēti divi policijas meklēšanā esoši cilvēki, bet četras personas uzrādījušas viltotus dokumentus, informēja Valsts robežsardze.
No tiem viens ir Latvijas pilsonis, kurš mēģināja izceļot uz Lielbritāniju, bet otrs ir no Vācijas ieceļojošs Latvijas nepilsonis. Personas aizturētas no nodotas Valsts policijai.
Tāpat, veicot pasažieru profilēšanu, lidostas robežkontroles punktā konstatēti četri ārzemnieki ar viltotiem dokumentiem. Kāds Somālijas pilsonis uzrādīja viltotu Nīderlandes pilsoņa identifikācijas karti, bet viens Somālijas un viens Etiopijas pilsonis uzrādīja viltotas Francijas uzturēšanās atļaujas, kā arī viens Bangladešas pilsonis uzrādīja viltotu Pakistānas pilsoņa pasi. Par viltotu dokumentu izmantošanu un savas personas identitātes slēpšanu sākti kriminālprocesi.
Vēl kāds Kirgizstānas pilsonis bija pārkāpis uzturēšanās nosacījumus, proti, viņam nebija derīgas vīzas vai uzturēšanās atļaujas Šengenas zonas valstīs, par ko persona saukta pie administratīvās atbildības.
Tāpat lidostas "Rīga" robežkontroles punktā ieceļošana Latvijā liegta vienam Azerbaidžānas pilsonim, kurš nevarēja pamatot ieceļošanas un uzturēšanās mērķi un apstākļus, savukārt Terehovas robežkontroles punktā drošības apstākļu dēļ ieceļošana Latvijā liegta diviem Vācijas un pa vienam Itālijas, Moldovas, Izraēlas, Krievijas, Lietuvas un Baltkrievijas pilsonim. Personas atgrieztas uz izceļošanas valstīm.
Savukārt, veicot imigrācijas kontroles pasākumus valsts iekšienē, ieceļošanas vai uzturēšanās noteikumu pārkāpumi konstatēti diviem Krievijas un vienam Pakistānas pilsonim.
Tikmēr par pārkāpumiem transportlīdzekļu un kuģošanas līdzekļu ekspluatācijas jomā robežsargi saukuši pie administratīvās atbildības vai lieguši šķērsot robežu 17 personām - septiņiem Baltkrievijas, trīs Moldovas, diviem Latvijas un pa vienam Igaunijas, Rumānijas, Serbijas, Ungārijas un Ķīnas pilsonim.