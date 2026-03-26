Melnais vakars britu salu izlasēm Pasaules kausa kvalifikācijās "play-off" spēlēs, Kosova soļa attālumā no debijas, Itālija - no sengaidītās atgriešanās
Kosovas vīriešu futbola izlase ceturtdien nodrošināja vietu 2026. gada Pasaules kausa kvalifikācijas "play-off" izšķirošajā kārtā. "Play-off" finālu sasniedza arī Itālija, Zviedrija, Dānija, Polija, Bosnija un Hercegovina, Čehija un Turcija, toties izstājās visas trīs automātisko ceļazīmi neizcīnījušās britu salu izlases Velsa, Ziemeļīrija un Īrija.
Kosova, kas vēl nekad nav spēlējusi Pasaules kausa finālturnīrā, "play-off" pusfinālā viesos ar 4:3 (1:2) pārspēja Slovākiju. Pēc pirmā puslaika ar 2:1 vadībā bija slovāki, taču otrā puslaika pirmajā pusē kosovieši atbildēja ar trīs gūtiem vārtiem, precīziem esot Fisnikam Aslani, Florentam Muslijam un Krešnikam Hajrizi, un pārņēma vadību ar 4:2. Kompensācijas laikā vēl vienus vārtus guva Slovākija, taču Kosova nosargāja panākumu.
Kosovieši par vietu finālturnīrā cīnīsies ar Turciju, kas mājās ar 1:0 (0:0) apspēlēja Rumāniju.
Itālija mājās ar 2:0 (0:0) uzvarēja Ziemeļīriju. Otrajā puslaikā Itālijas uzvaru nodrošināja Sandro Tonali un Moizes Kena gūtie vārti. Jāpiebilst, ka četrkārtējā pasaules čempione Itālija nemaz netika pie spēlēšanas pēdējos divos turnīros.
Itāļi izšķirošajā mačā spēkosies ar Bosniju un Hercegovinu, kas viesos ar Velsu pamatlaikā cīnījās neizšķirti 1:1 (0:0), papildlaikā vārti netika gūti, bet pēcspēles sitienu sērijā bosnieši bija pārāki ar 4:2. Laukuma saimniekus otrā puslaika ievadā vadībā izvirzīja Daniels Džeimss, taču 86. minūtē pēc Edina Džeko gūtajiem vārtiem Bosnija un Hercegovina panāca neizšķirtu. Pēcspēles sitienu sērijā Bosnija un Hercegovina nerealizēja pirmo sitienu, taču nākamie četri raidījumi bija precīzi. Tāpat divus no četriem pretinieku sitieniem atvairīja bosniešu vārtsargs Nikola Vasiljs.
Savukārt Zviedrija viesos ar 3:1 (1:0) guva panākumu pār Ukrainu. Visus trīs Zviedrijas vārtus guva Viktors Jokerešs kurš pretinieku vārtos pirmo reizi bumbu raidīja jau mača sestajā minūtē. Otrā puslaika ievadā viņš dubultoja zviedru pārsvaru, bet 73. minūtē precīzi izpildīja 11 metru sitienu, panākot 3:0. Ukraiņi vienīgos vārtus guva 90. minūtē, kad Zviedrijas vārtsargu pārspēja Matvijs Ponomarenko.
Zviedri "play-off" finālā tiksies ar Poliju, kas atspēlējās un savā laukumā ar 2:1 (0:1) pārspēja Albāniju. Pirmā puslaika izskaņā Albāniju vadībā izvirzīja Arbers Hodža, taču otrajā puslaikā albāņu vārtos bumbu raidīja Roberts Levandovskis un Pjotrs Zeliņskis, nodrošinot Polijas panākumu.
Vēl Dānijas futbolisti mājās ar 4:0 (0:0) sagrāva Ziemeļmaķedonijas vienību. Dāņi otrā puslaika ievadā guva trīs vārtus desmit minūšu nogrieznī, kad viesu vārtsargu divas reizes pārspēja Gustavs Īzaksens un vēl vienu reizi precīzs bija Mikels Damsgords, bet aptuveni 15 minūtes līdz pamatlaika beigām 4:0 panāca Kristians Norgards.
Dānijas pretiniece izšķirošajā cīņā būs Čehija, kas savā laukumā pamatlaikā ar 2:2 (1:2) spēlēja neizšķirti ar Īriju, papildlaikā vārti netika gūti, bet 11 metru pēcspēles sitienos čehi bija pārāki ar 4:3. Čehi pamatlaikā panāca neizšķirtu tikai 86. minūtē, kad pēc brīvsitiena bumbu pretinieku vārtos nogādāja Ladislavs Krejčī. Papildlaikā vārti netika gūti, bet 11 metru pēcspēles sitienu sērijā Čehijas futbolisti realizēja četrus no pieciem raidījumiem, kamēr īri bija precīzi pirmajos trīs sitienos, pēdējos divus atvairot čehu vārtsargam Matejam Kovaram.
Pasaules kausa finālturnīram no Eiropas zonas kvalificēsies 16 izlases - 12 grupu uzvarētājas, bet "play-off" kārtā piedalās 12 otro vietu ieguvējas un četras labākās 2024./2025. gada sezonas UEFA Nāciju līgas grupu uzvarētājas, kas kvalifikācijas grupās būs ārpus labāko divnieka.
Pasaules kausa finālturnīrs ar 48 komandu līdzdalību Kanādā, Meksikā un ASV norisināsies 2026. gada jūnijā un jūlijā.