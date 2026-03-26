Šodien 16:11
Liepājas cīņas sportistiem lieliski rezultāti LČ Olimpiskajos sporta veidos
Liepājas Kompleksā sporta skola grieķu–romiešu cīņas turnīrā izcīnīja pārliecinošu komandas uzvaru, triumfējot sešās no desmit svara kategorijām. Par čempioniem kļuva Račislavs Andruškevičs, Kristers Freimanis, Ruslans Bormotovs, Jānis Ruicis, Aleks Kļava un Deniss Meļķis.
Treneris Jāis Rērihs stāsta: “Grieķu – romiešu cīņā par čempioniem kļuva Račislavs Andruškevičs (48kg), Kristers Freimanis (55kg), Ruslans Bormotovs (60kg), Jānis Ruicis (71kg), Aleks Kļava (80kg) un Deniss Meļķis (92kg). Otro vietu izcīnīja Roberts Kļava (55kg), Andrejs Hudjakovs (60kg) un Gļebs Travins (65kg), bet trešajā vietā ierindojās Marats Žukovs (60kg).”
