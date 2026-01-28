Rasmuss Dalīns ar iespaidīgu pirmo karjeras "hat trick" sekmē vēl vienu "Sabres" uzvaru
Zviedru aizsargs Rasmuss Dalīns otrdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) regulārā čempionāta spēlē izcēlās ar pieciem rezultativitātes punktiem, sekmējot Bufalo "Sabres" uzvaru viesos pār Toronto "Maple Leafs" komandu.
Dalīns guva savas NHL karjeras pirmo "hat trick" un atdeva divas rezultatīvas piespēles, bet "Sabres" uzvarēja ar 7:4 (3:2, 1:1, 3:1). Bufalo komandai šis bija ceturtais panākums pēc kārtas un 19. uzvara pēdējās 23 spēlēs.
Uzvarētāju rindās 1+1 sakrāja Teidžs Tompsons, pa vārtiem guva arī Džeks Kvinns, Alekss Taks un Džošs Douns, bet Matīass Sāmuelsons atdeva trīs rezultatīvas piespēles. "Maple Leafs" sastāvā ar 1+2 izcēlās Ostons Metjūss un Makss Domi, 1+1 pievienoja Bobijs Makmanns, bet vēl vienus vārtus guva Metjū Knīss.
"Sabres", kas Stenlija kausa izcīņā nav spēlējuši pēdējās 14 sezonas, ar 65 punktiem 52 spēlēs Austrumu konferencē ieņem ceturto pozīciju, bet "Maple Leafs" ar 57 punktiem 53 mačos ir 11. vietā.
Citā spēlē Detroitas "Red Wings" savā laukumā ar 1:3 (0:0, 0:1, 1:2) piekāpās Losandželosas "Kings" komandai, neizmantojot iespēju kļūt par Austrumu konferences līdervienību. "Red Wings" rindās vienīgos vārtus guva Alekss Debrinkets, kuram viens no asistentiem bija Patriks Keins. Keinam šis bija karjeras 1374. punkts, kas ļāva panākt NHL visu laiku rezultatīvāko amerikāņu spēlētāju Maiku Modano.
Keins 1374 (500+874) punktus sakrāja 1341 spēlē, bet līdzšinējais rekordists Modano to iespēja 1499 mačos. "Kings" sastāvā ar precīziem metieniem izcēlās Sāmuels Heleniuss, Andrejs Kuzmenko un Korijs Perijs.
"Red Wings" ar 69 punktiem 54 spēlēs Austrumu konferencē ieņem trešo pozīciju, no līderes Tampabejas "Lightning" atpaliekot tikai par vienu punktu, savukārt "Kings" ar 57 punktiem 51 mačā ir devītajā pozīcijā Rietumu konferencē.