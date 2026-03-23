Zabusova gūtie vārti papildlaikā ļauj "Zemgales"/LBTU komandai izvirzīties vadībā OHL pusfinālā
Patrikam Zabusovam gūstot uzvaras vārtus "Optibet" hokeja līgas (OHL) pusfināla pirmās spēles papildlaikā, "Zemgale"/LBTU komanda pirmdien ar 3:2 (1:0, 1:0, 0:2, 1:0) pārspēja "Liepājas hokeja komandu", un sērijā līdz četrām uzvarām panāca 1-0.
Nepilnas divas minūtes pirms pirmā perioda beigām Gatis Gricinskis izvirzīja mājiniekus vadībā, bet otrās trešdaļas pēdējā minūtē 2:0 panāca Tomi Peteri Ansio. Šāds rezultāts saglabājās līdz mača 54. minūtei, kad Kristiāns Bērziņš vienus vārtus atguva, bet pēc 79 sekundēm Kārlis Ozoliņš izlīdzināja rezultātu.
Cīņa turpinājās papildlaikā, kura 11. minūtē Zabusovs raidīja ripu cauri Mihaela Valentas kājsargiem un atnesa mājiniekiem uzvaru. Aksels Ozols uzvarētāju vārtos atvairīja 21 no 23 metieniem, bet Valenta tika galā ar 39 no 42 raidījumiem.
Otrā pusfinālā regulārā čempionāta uzvarētāja "Mogo"/RSU spēkosies ar Kijivas "Capitals". Regulārā čempionāta kopvērtējumā pirmo vietu ar 64 punktiem 40 mačos izcīnīja "Mogo"/RSU, bet otrā ar tādu pašu punktu skaitu finišēja "Zemgale"/LBTU, abām vienībām iekļūstot pusfinālā.
Trešo vietu ar 63 punktiem ieņēma "Liepājas hokeja komanda", kurai ar 61 punktu sekoja Kijivas "Capitals". Rīgas "Prizma" sakrāja 36 punktus, Tallinas "Panter" - 34, "Rīgas Hokeja skola" tika pie 28 punktiem, Elektrēnu "Energija" - pie 20 punktiem, bet Viļņas "Hockey punks" regulāro čempionātu noslēdza ar 18 punktiem.
OHL izslēgšanas spēļu uzvarētājs tiks kronēts par Baltijas čempionu, bet augstāko vietu ieņēmušās Latvijas un Lietuvas vienības kļūs par savu valstu čempionēm. 35. OHL čempionātā komandas aizvada piecu apļu turnīru. Katra vienība pamatturnīrā aizvada 40 mačus, kas ir lielākais spēļu skaits kopš 2007./2008. gada Latvijas virslīgas čempionāta. Iepriekšējā sezonā par čempioniem kļuva "Mogo"/RSU hokejisti, kuri finālsērijā ar 4-1 pārspēja "Zemgale"/LBTU komandu.