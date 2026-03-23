Valmieras basketbolisti iekļūst Latvijas-Igaunijas līgas pusfinālā
"Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" komanda pirmdien ar 83:74 (27:19, 17:21, 22:20, 14:17) pārspēja Tallinas "TalTech", sērijā līdz divām uzvarām panākot 2-0, un iekļūstot "Optibet" Latvijas-Igaunijas Basketbola līgas (LIBL) pusfinālā.
Uzvarētājiem ar 28 punktiem un septiņām atlēkušajām bumbām izcēlās Endrū Pačers, 15+7 šajos rādītājos iekrāja Artis Ate, 12 punkti, piecas atlēkušās bumbas un sešas rezultatīvas piespēles bija Dominīkam Steņonim, pa desmit punktiem guva un septiņām atlēkušajām bumbām izcīnīja Verners Kohs un Omars Pajičs, bet septiņus punktus guva un septiņas rezultatīvas piespēles atdeva Mārcis Vītols. Talliniešiem 18 punktus guva Rans Pehka.
Vidzemes komanda pusfinālā tiksies ar "VEF Rīga" vai "Ventspils" komandu, šīm vienībām dueļa uzvarētāju noskaidrojot otrdien. Trešdien valmierieši mājās uzvarēja ar 105:80 un sērijā līdz divām uzvarām panāca 1-0. Pamatturnīrā abos aizvadītajos mačos pārāki bija valmierieši (96:78 un 99:90). Turnīra tabulā Valmieras komanda bija trešā, bet Tallinas vienība - sestā.
Tāpat šodien Pērnavas "Transcom" mājās uzņem "Tartu Universitāte"/"Maks & Moorits" komandu, kas pirmajā spēlē uzvarēja ar 80:71. Pērnavas un Tartu komandu pāra spēcīgākā vienība pusfinālā tiksies ar "Rīgas zeļļiem" vai Tallinas "Kalev"/"Cramo". Ārpus izslēgšanas turnīra dalībnieču pulka palika "Ogre", "Viimsi", "Liepāja", "Keila", "Latvijas Universitāte" un Keilas "Coolbet".
Pamatturnīrā komandas izspēlēja divus apļus, astoņām labākajām iekļūstot ceturtdaļfinālā un cīnoties par vietu finālčetriniekā. Latvijas un Igaunijas labākie vīriešu basketbola klubi apvienotā čempionātā pirmo reizi spēlēja 2019. gada sezonā, kad sacensībās piedalījās 15 komandas. Finālčetrinieka turnīrā par līgas pirmajiem uzvarētājiem kļuva "Ventspils" basketbolisti. Pagājušajā sezonā par čempioni kļuva "VEF Rīga".