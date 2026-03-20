Noskaidrota apmeklētākā basketbola komanda Latvijas-Igaunijas basketbola līgā
Apmeklētākā no Latvijas komandām "Optibet" Latvijas-Igaunijas Basketbola līgas (LIBL) pamatturnīrā bija "Rīgas zeļļi", vēsta turnīra organizētāji.
"Rīgas zeļļiem" šosezon izdevās arī pulcēt visvairāk apmeklētāju vienā mačā - 3123 skatītāji. Tāpat uz rīdzinieku spēlēm vidēji ieradās 1070,3 skatītāji, kas ir otrais labākais rādītājs visā līgā, kā arī labākais starp Latvijas komandām.
Otra vidēji apmeklētākā Latvijas vienība bija "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola", kas uz katru spēli pulcēja vidēji 746,2 skatītājus, bet trešā bija "Ventspils" ar vidēji 659,7 skatītājiem. Starp visām turnīra komandām valmierieši un ventspilnieki ierindojās attiecīgi ceturtajā un sestajā pozīcijā.
Piektā apmeklētākā Latvijas vienība bija "Ogre" (533,2), kurai sekoja "VEF Rīga" (469,8) un "Liepāja" (438,2), bet "Latvijas Universitāte" (155,8) bija vismazāk apmeklētā komanda gan starp Latvijas vienībām, gan visā līgā. Savukārt turnīra apmeklētākā komanda bija "Tartu Universitāte"/"Maks & Moorits", kuras maču katru reizi klātienē ieradās vērot vidēji 1191,1 skatītāji.