Balinskis atgriežas ar rezultatīvu piespēli, kas neglābj no zaudējuma; Girgensona "Lightning" turpina neveiksmju sēriju
Latvijas aizsargs Uvis Balinskis otrdien Nacionālās hokeja līgas spēlē izcēlās ar rezultatīvu piespēli, taču viņa Floridas "Panthers" komanda cieta zaudējumu pret Ņūdžersijas "Devils". Citā spēlē zaudēja Zemgus Girgensona pārstāvētā Tampabejas "Lightning".
"Panthers" izbraukumā zaudēja ar 1:5 (1:1, 0:2, 0:2). Balinskis, kurš atgriezās kluba ierindā no neliela savainojuma, laukumā pavadīja 16 minūtes un 55 sekundes, vienu reizi meta pa vārtiem un bloķēja vienu metienu. Balinska lietderības koeficients bija -2. Viņš asistēja vienīgajos Floridas gūtajos vārtos, pirmā perioda 15. minūtē, kad precīzs bija Antons Lundels.
Latvijas uzbrucējs Sandis Vilmanis "Panthers" sastāvā spēlēja 13 minūtes un 45 sekundes, divreiz meta pa vārtiem, pielietoja piecus spēka paņēmienus, pārtvēra vienu ripu un zaudēja vienu ripu. Vilmaņa lietderības koeficients bija -2. Austrumu konferences turnīra tabulā "Panthers", kas šonakt piedzīvoja jau trešo zaudējumu pēc kārtas, ar 63 punktiem 61 spēlē ieņem 14. vietu.
Citā spēlē trešo zaudējumu pēc kārtas Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlē trešdien piedzīvoja Latvijas uzbrucēja Zemgus Girgensona pārstāvētā Tampabejas "Lightning" komanda, kas viesos piekāpās Minesotas "Wild". Mājinieki "Wild" bija pārāki ar 5:1 (1:0, 2:1, 2:0), pārtraucot divu neveiksmju sēriju.
Girgensons laukumā pavadīja 13 minūtes un septiņas sekundes, no kurām divas minūtes un 57 sekundes spēlēja mazākumā. Latviešu uzbrucējs pielietoja sešus spēka paņēmienus un uzvarēja abos iemetienos, maču noslēdzot ar neitrālu lietderības koeficientu.
Uzvarētāju rindās vārtus guva Broks Feibers, Matss Cukarello, Jakovs Treņins, Kvins Hjūzs un Kirils Kaprizovs, kurš kļuva par "Wild" visu laiku labāko vārtu guvēju. Kaprizovs komandas rindās guvis 220 vārtus, apsteidzot iepriekšējo rekordistu Marianu Gaborīku. "Lightning" sastāvā ar vienīgo precīzo metienu izcēlās Ņikita Kučerovs.
Tampabejas "Lightning" ar 80 punktiem 58 spēlēs Austrumu konferencē saglabā otro pozīciju un nākamo spēli aizvadīs naktī uz piektdienu pēc Latvijas laika, kad viesos tiksies ar Vinipegas "Jets" hokejistiem.