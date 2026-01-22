Agate Rašmane (no kreisās) uz goda pjedestāla.
Citi sporta veidi
Šodien 16:48
Šāvēja Agate Rašmane ar jaunu Latvijas rekordu izcīna otro vietu sacensībās Vācijā
Latvijas šāvēja Agate Rašmane ceturtdien Vācijā ieņēma otro vietu "H&N Cup" sacensībās šaušanā desmit metru distancē ar pneimatisko pistoli un sasniedza jaunu Latvijas rekordu.
Kvalifikācijas sacensībās Rašmane sasniedza labāko rezultātu un iekrāja 584 punktus, kas ir jauns Latvijas rekords. Kvalifikācijā sacentās 72 sportistes.
Finālā Latvijas šāvēja piekāpās tikai 2024. gada Parīzes olimpisko spēļu uzvarētājai Zoranai Arunovičai no Serbijas, otro dienu pēc kārtas izcīnot otro vietu.
Vīriešu konkurencē Daniels Vilciņš kvalifikācija iekrāja 570 punktus un ierindojās 48. pozīcijā, bet Ernestam Erbam 558 punkti deva 78. vietu 90 šāvēju konkurencē. "H&N Cup" sacensības Minhenē noslēgsies svētdien.