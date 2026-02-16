Ostapenko neizdodas pārvarēt Dubaijas "WTA 1000" turnīra pirmo kārtu
Latvijas tenisiste Aļona Ostapenko Dubaijas "WTA 1000" turnīra mačā ar 6-2, 1-6, 4-6 piekāpās krievietei Annai Kaļinskai, nepārvarot turnīra pirmo kārtu.
Ostapenko WTA rangā ieņem 27. vietu, bet Kaļinska ir 23. pozīcijā. Par dalību pirmajā kārtā Ostapenko saņēma desmit WTA ranga punktus. Pēc pārliecinoši uzvarēta pirmā seta otrajā un trešajā Ostapenko zaudēja septiņos geimos pēc kārtas. Trešajā setā Kaļinska ar vēlu breiku panāca 5-4 un izservēja uzvaru mačā.
Abas tenisistes savā starpā tikušās četras reizes, visās uzvarot Kaļinskai. Pēdējā tikšanās reizē 2024. gada Maiami "WTA 500" turnīrā krieviete bija pārāka ar 6-3, 6-1. Savstarpējo maču Ostapenko un Kaļinska aizvadīja arī pirms diviem gadiem Dubaijas turnīra astotdaļfinālā, un toreiz Latvijas pirmā rakete piekāpās ar 5-7, 4-6.
Latvijas tenisistes labākais sasniegums Dubaijas turnīrā ir sasniegta trešā kārta 2023. un 2024. gadā, bet Kaļinska pirms diviem gadiem šeit spēlēja finālā. Ostapenko ar taivānieti Suveju Sje startēs arī Dubaijas turnīra dubultspēlēs, kur izsētas ar trešo numuru un no pirmās kārtas ir brīvas. Turnīrs Dubaijā norisinās cietā seguma kortos.