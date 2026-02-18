Šorttreka 500 metros pie zelta tiek kanādietis Dibuā
Kanādas sportists Stīvens Dibuā trešdien Milānā izcīnīja zelta medaļu šorttrekā 500 metru distancē.
Finālā startēja trīs Nīderlandes un divi Kanādas šorttrekisti. Ciešā cīņā uzvarēja Dibuā ar finišu 40,835 sekundēs, par 0,077 un 1,073 sekundēm pārspējot brāļus Melli un Jensu van't Voutus no Nīderlandes izlases, kurā par treneri strādā Haralds Silovs.
Kanādietis Viljams Dandžinu tika diskvalificēts, jo pēc viņa manevra no cīņas tika izslēgts Tēns Būrs. Jenss van't Vouts šajās olimpiskajās spēlēs kļuva par čempionu 1000 un 1500 metru distancēs. Viņa vecākais brālis Melle līdz šim bija izcīnījis godalgas tikai Eiropas čempionātos.
500 metros šorttrekā uz starta izgāja arī latviešu sportists Reinis Bērziņš, kurš pēc kritiena nespēja kvalificēties pusfinālam. Sākotnēji bija paredzēts, ka šajā disciplīnā startēs arī bronzas medaļnieks 1500 metros Roberts Krūzbergs, tomēr ceļgala savainojuma dēļ viņš nolēma sprintā nestartēt, jo nebūtu iespējams konkurēt ar sāncenšiem.
Trešdien 3000 metru stafetē sievietēm zelta medaļas izcīnīja Dienvidkorejas izlase, kuras sastāvā bija Minvjona Čē, Gili Kima, Suhē Šima un Dohī No. Dienvidkorejas komanda finišēja četrās minūtēs un 4,014 sekundēs, par 0,093 sekundēm pārspējot itālietes un par trīs sekundes simtdaļām - kanādietes.
Arianna Fontāna Itālijas izlases sastāvā izcīnīja savu 14. olimpisko medaļu, kas ir visvairāk no visiem itāļu olimpiešiem un viņu ierindo trešajā vietā pēc kopskaita. Par vienu medaļu vairāk ir bijušajai norvēģu distanču slēpotajai Maritai Bjergenai, bet 14 godalgas ir arī norvēģu biatlona leģendai Ūlem Einaram Bjerndālenam, kuram gan no godalgām astoņas ir zelta (atpaliekot vienīgi no desmit čempionu medaļas izcīnījušā slēpotāja, sava tautieša Juhannesa Klēbo). Zīmīgi, ka savu pirmo olimpisko medaļu viņa izcīnīja 15 gadu vecumā pirms 20 gadiem olimpiskajās spēlēs, kas arī norisinājās Itālijā.
Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisinās līdz 22. februārim.