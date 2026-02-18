Liepājas cīkstoņi gūst pieredzi prestižā turnīrā Igaunijā
Tallinā notikušajā 37. Kristiana Palusalu piemiņas turnīrā, kur pulcējās sportisti no 15 valstīm, Latvijas sastāvā startēja liepājnieki Toms un Olivers Irkļi, no kuriem Toms izcīnīja 8. vietu svara kategorijā līdz 82 kg. Sacensības kalpoja kā vērtīga pieredze junioriem, sacenšoties arī pieaugušo līmenī.
Tallinā (Igaunija) norisinājās 37. Kristiana Palusalu piemiņas turnīrs, kas šogad pulcēja sportistus no 15 valstīm, tai skaitā Eiropas un Pasaules čempionātu, kā arī Olimpisko spēļu medaļniekus un uzvarētājus. Latvijas izlases sastāvā sacensībās piedalījās arī divi Liepājas Kompleksās sporta skolas cīkstoņi – Toms Irklis un Olivers Irklis.
Stāsta treneris Jānis Rērihs: “Svara kategorijā līdz 82 kilogramiem Toms Irklis pirmajā cīņā izcīnīja tīru uzvaru pār Igaunijas čempionu, bet otrajā cīņā piekāpās pieredzējušam sportistam no Itālijas, kurš vēlāk iekļuva sacensību finālā un sniedza mūsu sportistam iespēju sacensties gandarījuma turnīrā, kur spraigā cīņā tika atzīts Spānijas sportista pārākums. Sacensību noslēgumā Tomam 8. vieta starp 19 sportistiem savā svara kategorijā. Svara kategorijā līdz 87 kilogramiem Olivers Irklis pirmajā cīņā piekāpās Norvēģijas čempionam un sacensības neturpināja.
Šīs ir pietiekami augsta līmeņa sacensības, vienas no spēcīgākajām Ziemeļeiropā. Tomam šis ir pēdējais gads junioru līmenī, bet Oliveram vēl priekšā trīs gadi junioru vecumā, tāpēc galvenais uzdevums bija iegūt pieredzi, sacenšoties arī pieaugušo līmenī.”