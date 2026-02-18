Dženifera Ģērmane skaidro liktenīgo kļūdu, kuras dēļ viņa olimpisko debiju noslēdza bez rezultāta
Latvijas kalnu slēpotāja Dženifera Ģērmane olimpisko spēļu slaloma sacensībās riskēja, taču šoreiz tas rezultējās ar kļūdu jau trases augšdaļā, sarunā ar žurnālistiem norādīja Ģērmane.
"Protams, šāds rezultāts nekad nav mērķis, bet tāds ir slaloms. Mūsu sportā tas notiek ļoti bieži, bet tā tomēr ir kļūda. Žēl, ka tas notika sacensībās, kas ir reizi četros gados, un uz kurām ne visi vienmēr tiek. Darīju, ko varēju, riskēju, bet šoreiz tas neatmaksājās," stāstīja kalnu slēpotāja.
"Latviešu valodā izklausās stulbi, bet tas bija paņemt mietu starp kājām. Dažreiz tas ir centimetrs vai milimetrs. Protams, mēs jūtam slēpes, slēpojam, kur viņas iet. Atšķirība starp vienu milimetru tādā ātrumā ir diezgan minimāla," viņš turpināja.
Janvāra sākumā Ģērmane Pasaules kausa posmā Austrijā piedzīvoja kritienu slaloma sacensībās un iedzīvojās ceļgala savainojumā, iestiepjot krusteniskās saites, taču līdz olimpisko spēļu startam viņai izdevies veiksmīgi atgūties, un iepriekšējā trauma netraucēja startēt.
Sportiste atklāja, ka šosezon vēl startēs Pasaules kausa posmā Zviedrijā, kā arī cer iekļūt sezonas finālsacensībās. Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies līdz 22. februārim.