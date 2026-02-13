Itālijas biatloniste Rebeka Paslere, neraugoties uz pozitīvu dopinga testu, varētu tomēr startēt olimpiskajās spēlēs
Itālijas biatloniste Rebeka Paslere tomēr varētu startēt Milānas un Kortīnas olimpiskajās spēlēs pēc tam, kad tika atcelta viņas pagaidu diskvalifikācija pēc pozitīva dopinga testa.
Itālijas Antidopinga aģentūras (NADO) apelāciju tiesa lēmumu par pagaidu diskvalifikācijas anulēja pēc tam, kad Sporta arbitrāžas tiesa nosūtīja tai lietu atkārtotai izskatīšanai.
Itālijas Ziemas sporta federācija piektdien paziņoja, ka ir atjaunota Pasleres dalība Milānas un Kortīnas olimpiskajās spēlēs. Viņa komandas biedriem pievienosies pirmdien, kas nozīmē, ka viņa varētu startēt trešdien paredzētajā sieviešu komandu stafetē, ja tiks izraudzīta startam. "Tagad es beidzot varu atkal 100% koncentrēties uz biatlonu," paziņoja Paslere.
NADO norādīja, ka janvārī ārpus sacensībām veiktajā testā Pasleres organismā tika konstatēts letrozols. Šo zāļu lietošana var pazemināt estrogēna līmeni, bet galvenokārt tās izmanto vēža ārstēšanai. Biatloniste apgalvoja, ka tas bija piesārņojuma gadījums un ka viņa nav vainīga dopinga lietošanā. Apelāciju tiesa atzina, ka viņa spēja to ticami pierādīt.
Itāliete Pasaules kausa kopvērtējumā atrodas 33. pozīcijā. Viņas labākais šīs sezonas starts bija 11. vieta sprintā Oberhofas posmā un 11. vieta masu startā Annesī.
Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisinās no 6. līdz 22. februārim. Paslerei bija paredzēts starts 8. februārī jauktajā stafetē, kur Itālijas komanda ieguva sudraba medaļu. Pasleres onkulis Johans Paslers 1988. gada Kalgari olimpiskajās spēlēs izcīnīja bronzas godalgas individuālajā 20 kilometru distancē un vīriešu stafetē.