NBA sākusi sodīt Jūtas "Jazz" par komandas līderu atpūtināšanu un necīnīšanos par uzvarām
Nacionālā basketbola asociācija (NBA) piespriedusi 500 000 ASV dolāru (421 000 eiro) soda naudu Jūtas "Jazz" komandai par lēmumu pilnvērtīgi neizmantot savus spēlētājus, ceturtdien paziņoja līga.
"Jazz" mačos ar Maiami "Heat" un Orlando "Magic" pēdējās ceturtdaļās laukumā nelaida līderus Lauri Markanenu un Džarenu Džeksonu jaunāko. Mačā pret "Heat" Jūtas komanda uzvarēja ar 115:111, bet mačā ar "Magic" izsēja 17 punktu pārsvaru un zaudēja ar 117:120. "Jazz" treneris Vils Hārdijs pēc mačiem apgalvoja, ka spēlētāji uz rezervistu soliņa palikuši pēc mediķu ieteikumiem.
NBA savā paziņojumā par "Jazz" sodīšanu norādīja, ka "šie spēlētāji varēja turpināt spēlēt, un spēļu iznākums pēc tam bija apšaubāms".
Nedaudz iepriekš "Jazz" paziņoja, ka nesen iegūtais Džeksons šosezon vairs laukumā nedosies, jo viņam nepieciešama operācija.
NBA piespriedusi arī 100 000 ASV dolāru (84 000 eiro) soda naudu Indiānas "Pacers" par Paskāla Siakama un divu citu spēlētāju atstādināšanu no spēles duelī ar "Jazz".
Šī politika tika ieviesta 2023. gada septembrī, lai mēģinātu atturēt klubus no tīšiem zaudējumiem, cenšoties uzlabot savas izredzes drafta loterijā. NBA komisārs Ādams Silvers savā paziņojumā norādīja, ka sacensību komiteja un komandu īpašnieki strādās, "lai īstenotu turpmākus pasākumus šāda veida rīcības izskaušanai".
"Šāda atklāta uzvedība, kas priekšroku dod drafta pozīcijai, nevis uzvarai, grauj NBA konkurences pamatus, un mēs attiecīgi reaģēsim uz jebkādām turpmākām darbībām, kas apdraud mūsu spēļu godīgumu," sacīja Silvers.
Jau pagājušajā sezonā NBA sodīja Jūtas komandu ar 100 000 ASV dolāru naudas sodu par Markanena atpūtināšanu.
Komandām, kas neiekļūst izslēgšanas spēlēs, mazāk izcīnītās uzvaras dod labākas izredzes tikt pie augstākas izvēles nākamās sezonas NBA draftā.