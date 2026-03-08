Sieviešu dienā par īsto “superspēku”: slavenu sieviešu draudzības, kas izturējušas slavas pārbaudi
Ir draudzības, kas nepazūd slavas ēnā.
Sieviešu dienā par īsto “superspēku”: slavenu sieviešu draudzības, kas izturējušas slavas pārbaudi

Sieviešu dienā, kad visbiežāk runājam par sieviešu spēku un sasniegumiem, vērts pieminēt arī kādu klusāku “superspēku”, ko ne vienmēr novērtējam pietiekami – sieviešu draudzību. Tā ir spēja būt līdzās, iedrošināt un atgādināt par vērtību brīžos, kad pasaule kļūst pārāk skaļa. Arī Holivudā, kur slava un konkurence nereti izšķīdina attiecības, ir draudzības, kas pierāda pretējo – patiesas saites var izturēt laiku un spiedienu.

Holivuda ir pilna ar stāstiem par sievietēm, kuras viena otrai kļuvušas par atbalstu – dažas draudzības uzplaukušas filmēšanas laukumā, bet citas izveidojušās vēl pirms spožajiem prožektoriem un turpinājušās arī tad, kad dzīve aizvedusi katru savā ceļā.

Lūk, daži no skaistākajiem un sirsnīgākajiem slavenību draudzības stāstiem, kas atgādina: īsta draudzība ir vērtība, kas nenoveco.
 

