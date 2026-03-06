Siguldā uzņems Pasaules kausa posmu kamaniņu sportā arī nākamajā olimpiskajā ciklā
Starptautiskā Kamaniņu sporta federācija (FIL) publicējusi kalendāru nākamajam olimpiskajam ciklam, kas paredz Pasaules kausa posma norisi Siguldas trasē ik sezonu.
FIL publicēja sacensību kalendāru nākamajam olimpiskajam ciklam jeb nākamajiem četriem gadiem. Laika posmā no 2026. gada rudens līdz 2030. gada olimpiskajām spēlēm tiks aizvadītas 37 sacensības. "Ar šo četru gadu kalendāru FIL sūta skaidru signālu par stabilitāti, pārredzamību un uzticamību starptautiskajā kamaniņu sportā," paziņojumā norādīja FIL prezidents Einars Fogelis.
Sešās trasēs sacensības norisināsies katrā no četrām nākamajām sezonām - Altenbergā, Vinterbergā, Oberhofā, Kēnigszē, Īglsā un Siguldā. Nākamajā sezonā Kēnigszē trase uzņems Pasaules kausa sacensības pirmo reizi pēc septiņu gadu pārtraukuma. Attiecīgā trase 2021. gadā tika daļēji izpostīta plūdu dēļ.
Nākamgad pasaules čempionāts norisināsies Īglsā, 2028. gadā meistarsacīkstes uzņems Kēnigszē trase, bet 2029. gadā pasaules čempionāts norisināsies Leikplesidā. Savukārt Laplaņas trasē, kas uzņems 2030. gada olimpisko spēļu renes sporta veidu sacensības, paredzēti divi Pasaules kausa posmi nākamajās trīs sezonās.
Elīna Ieva Bota - olimpiskā vicečempione
Otrdien, 10. februārī, Latvijas kamaniņu sportiste Elīna Ieva Bota kļuva par olimpisko vicečempioni kamaniņu sportā.