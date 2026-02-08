Olimpiskie čempioni pēc medaļu saņemšanas.
Daiļslidošanas komandu sacensībās triumfē ASV
ASV daiļslidošanas izlase svētdien nodrošināja zelta medaļas Milānas un Kortīnas olimpisko spēļu komandu sacensībās.
Noslēdzošajās sacensībās vīriešu konkurencē Iļja Maļiņins bija pirmais ar 200,03 punktiem, bet japānim Šunam Sato bija 194,86 punkti. Tādējādi Maļiņins savai izlasei sarūpēja desmit punktus, bet Sato - deviņus.
Maksimālos 20 punktus ASV izlasei nopelnīja ledus deju pāris Medisona Čoka un Evans Beitss. Līdzās viņiem un Maļiņinam par olimpiskajiem čempioniem kļuva arī pāris Elija Kama un Denijs O'Šī, kā arī Embera Glena un Ališa Liu.
Amerikāņi sacensības noslēdza ar 69 punktiem, gūstot par vienu punktu vairāk nekā japāņi. Bronzas medaļu ar 60 punktiem guva Itālija.
Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies līdz 22. februārim.