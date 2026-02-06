Krāšņi atklās plašākās ziemas olimpiskās spēles. TEKSTA TIEŠRAIDE
Jauns.lv piedāvā teksta tiešraidi XXV ziemas olimpisko spēļu atklāšanas ceremonijai. Spēles Itālijā norisināsies no 6. līdz 22. februārim.
Šīs kļūs par 25. ziemas olimpiskajām spēlēm to vēsturē. Eiropā tās atgriezušās pēc divām pēc kārtas aizvadītām spēlēm Āzijā – 2018. gadā tās notika Phonjčanā, bet pirms četriem gadiem Pekinā. Latvijas sportisti līdzšinējā ziemas olimpisko spēļu vēsturē tikuši pie desmit godalgām, pusi no tām iegūstot pirms 12 gadiem Sočos.
Atklāj Milānas ziemas olimpiskās spēles
Katra valsts piedomājusi pie tā, kā izskatīsies to sportisti. ASV apģērbu piedāvājis slavenais zīmols "Ralph Lauren", mājinieku itāļu "EA7 Emporio Armani", taču īpaši izceļas Āzijas valsts Mongolija.
Latvijas delegācijai ir "Sportland" sagādātie un zīmola PEAK nodrošinātie "Komanda Latvija" sporta un brīvā laika tērpi, kuros Latvijas sportisti uzturēsies 2026. gada Milānas-Kortīnas ziemas olimpisko spēļu laikā. Kopumā tika prezentēti četri dažādi apģērbu komplekti, kas paredzēti gan sportiskām aktivitātēm, gan ikdienai un brīvā laika pavadīšanai.
2. Team USA 🇺🇸
4. Team Iceland 🇮🇸
6. Team Norway 🇳🇴
Prezentēti ziemas olimpisko spēļu tērpi
Otrdien tika prezentēti Latvijas delegācijas sporta un brīvā laika tērpus Milānas un Kortīnas olimpiskajām spēlēm.
2026. gada spēlēs Milānā par talismaniem kļuvuši sermuļu brālis un māsa Tīna un Milo. Viņus atšķir dažādu krāsu kažoki. Viņu vārdi ir divu rīkotājpilsētu deminutīvi: Tīna apzīmē Kortīnu un Milo apzīmē Milānu, un, lai gan ļoti līdzīgi, katram talismanam ir nedaudz atšķirīga daba.
Sermuļus no 1600 pieteikumiem izveidoja studenti no Kalabrijas reģiona. Tika arī nolemts, ka viņi nebūs vienīgie savos centienos radīt sajūsmu un entuziasmu spēļu laikā. Sešas mazas sniegpulkstenītes, kas pazīstamas kā “Flo”, iedvesmojoties no “Istituto Compresivo Sabin” skolēnu skices, pavadīs šos talismanus.
Sermulis ir neliels plēsējs ar tievu, garu, lokanu ķermeni – tā masa ir ap 200 g, bet garums (bez astes) 18,7—32,5 cm. Tēviņi ir lielāki par mātītēm, kājas īsas, aste gara, apmatota, bet ne kupla. Ķermeņa apmatojums biezs un īss. Ziemā ķermeņa apmatojums ir balts, vasarā divkrāsains: galva, mugura, sāni un ekstremitātes ir sarkanbrūnas vai tumši brūnas, pakakle, krūtis un vēders — balti. Astes gals gan ziemā, gan vasarā melns vai brūns. Ziemas kažoks ir daudz biezāks par vasaras kažoku.
Ziemas olimpisko spēļu talismani
Ziemas olimpiskās spēles kopš 1968. gada nav bijušas iedomājamas bez talismana. Kā tie gadu gaitā mainījušies?
Latvija uz 2026. gada olimpiskajām spēlēm devusies ar vēsturē lielāko delegāciju ziemas sporta veidos - 68 atlētiem. Viens no viņiem gan uz starta neizies - treniņā gūto traumu dēļ debija secen ies Renāram Grantiņam.
Līdz šim zem Latvijas karoga izcīnītas desmit medaļas - to bagātākās spēles bijušas 2014. gadā Sočos (piecas godalgas), bet 2022. gadā Pekinā vienīgo cēlmetālu atnesa kamaniņu sporta stafešu izlase.
Latvijas delegācija Milānas olimpiskajās spēlēs:
Biatlons: Baiba Bendika, Estere Volfa, Sanita Buliņa, Annija Keita Sabule, Andrejs Rastorgujevs, Renārs Birkentāls, Rihards Lozbers, Edgars Mise
Bobslejs: Jēkabs Kalenda, Matīss Miknis, Lauris Kaufmanis, Mairis Kļava, Renārs Grantiņš, Arnis Bebrišs, Edgars Ungurs, Dāvis Kaufmanis, Edgars Nemme
Skeletons: Emīls Indriksons, Marta Andžāne
Hokejs: Elvis Merzļikins, Artūrs Šilovs, Kristers Gudļevskis, Uvis Jānis Balinskis, Alberts Šmits, Oskars Cibuļskis, Ralfs Freibergs, Roberts Mamčics, Jānis Jaks, Kristaps Roberts Zīle, Kristiāns Rubīns, Renārs Krastenbergs, Dans Ločmelis, Kaspars Daugaviņš, Martiņš Dzierkals, Rihards Bukarts, Rūdolfs Balcers, Zemgus Girgensons, Eduards Tralmaks, Anrī Ravinskis, Teodors Bļugers, Roberts Bukarts, Oskars Batņa, Haralds Egle, Sandis Vilmanis
Kamaniņu sports: Kristers Aparjods, Gints Bērziņš, Elīna Ieva Bota, Kendija Aparjode, Mārtiņš Bots, Roberts Plūme, Eduards Ševics-Mikeļševics, Lūkass Krasts, Marta Robežniece, Kitija Bogdanova
Distanču slēpošana: Patrīcija Eiduka, Kitija Auziņa, Linda Kaparkalēja, Samanta Krampe, Raimo Vīgants, Lauris Kaparkalējs, Niks Saulītis
Kalnu slēpošana: Dženifera Ģērmane, Liene Bondare, Elvis Opmanis
Daiļslidošana: Deniss Vasiļjevs, Fedirs Kulišs
Šorttreks: Roberts Krūzbergs, Reinis Bērziņš
Agrāk novērots, ka ne viss atklāšanas ceremonijās iet pēc plāna. 2006. gadā, kad Itālija pēdējo reizi uzņēma olimpiskās spēles, to atklāšanas ceremonija bija krāšņa, bet noslēgumā sevi atrādīja uzņēmums "Aerodium" ar savām vēja turbīnām.
Tomēr vēl pat 2024. gada Parīzes spēlēs bija tādas kļūdas kā Dienvidkorejas nosaukšana par Ziemeļkoreja un olimpiskā karoga uzlikšanu mastā otrādi. Arī agrāk nav izticis bez dažādiem negatīviem pavērsieniem.
Latvijas delegācija "San Siro" stadionā ieies kā 48. pēc kārtas. Kopumā, kā jau minēts, piedalīsies 92 nācijas. Tas nozīmē, ka Latvijas uznāciens būs aptuveni pa vidu.
Ne visi sportisti gan piedalīsies atklāšanā. Tā kā jau rīt gaidāmi starti, tad atklāšanā nepiedalīsies tādi sportisti kā Kristers Aparjods, Gints Bērziņš un Patrīcija Eiduka.
Latvijas karognesēji būs hokejists Kaspars Daugaviņš un kalnu slēpotāja Dženifera Ģērmane. Vēsturiski tieši hokejisti visbiežāk nesuši Latvijas karogu atklāšanas ceremonijā.
TĀ DIENA IR KLĀT!💫🎉— LOK (@Olimpiade_lv) February 6, 2026
❄️ Ziemas Olimpisko spēļu Milāna - Kortīna 2026 @milanocortina26 Atklāšanas ceremonija jau šovakar plkst. 21:00 (pēc 🇱🇻 laika)! ❄️
Foto: Toms Kalniņš / LETA pic.twitter.com/Ul3OCmPiTr
Kā norāda organizatori, tad atklāšanas ceremonija nenotiks tikai slavenajā Milānas "San Siro" stadionā, kuru nedaudz vēlāk pēc ceremonijas nojauks.
Tāpat noteiktas aktivitātes risināsies citos klasteros Kortīnā, Livinjo un Predazo. Tāpat pirmo reizi ziemas olimpisko spēļu vēsturē tiks iedegtas veselas divas olimpisko spēļu lāpas - viena Milānā un viena Kortīnā.
Neiztiks arī bez zvaigžņu uztāšanās. Sagaidāma Meraijas Kerijas, tenora Andrea Bočelli un "Golden Globes" laureātes Lauras Pausīni uzstāšanās.
A sneak preview of what's to come 👀🤩

Catch the magic of the #MilanoCortina2026 Opening Ceremony tonight ✨👇
Catch the magic of the #MilanoCortina2026 Opening Ceremony tonight ✨👇https://t.co/lzWsNijydw pic.twitter.com/qRE7x3hvbK
Jāmin gan, ka Milānas un Kortīnas ziemas olimpiskās spēles kļūs par plašākajām to vēsturē. Milānā rīkos tikai hokeja, daiļslidošanas, ātrslidošanas un šorttreka sacensības, bet Kortīnā – bobsleja, kamaniņu sporta, skeletona, kērlinga, daļēju kalnu slēpošanas un biatlona (Anterselvā) norisi. Stelvio gaidāmas kalnu slēpošanas un kalnā kāpšanas slēpošanas cīņa par godalgām (šis sporta veids debitēs olimpiskajās spēlēs). Livinjo uzņems snovborda un fīrstaila slēpošanas sacensības, kamēr Predazo un Tesero – ziemeļu divcīņas, distanču slēpošanas un tramplīnlēkšanas.
📌 Magnificient view on the Stelvio piste in Bormio. Ready for the Milano Cortina 2026 Olympic Winter Games.

📸 Thanks for the great picture Enrico Bigno and Matteo Compagnoni.
📸 Thanks for the great picture Enrico Bigno and Matteo Compagnoni. pic.twitter.com/IztolP0LKC
Kopumā 2026. gada ziemas olimpiskajās spēlēs startēs 93 pasaules valstis jeb aptuveni 2871 sportists. Viņi visi sadalīs 116 medaļu komplektus 16 disciplīnās.
On Opening Ceremony day, history meets the future.— The Olympic Games (@Olympics) February 6, 2026
🥇🥈🥉✨
70 years of Olympic Winter Games medals, and a brand-new chapter with #MilanoCortina2026. 🤩 Which design is your favourite? 👀#Olympics @milanocortina26 pic.twitter.com/oXLyFX6Ndx
Šī kļūs par ceturto reizi, kad Itālijā tiek aizvadītas ziemas olimpiskās spēles. Pēdējo reizi tā notika 2006. gadā jeb pirms 20 gadiem, kad nozīmīgo forumu uzņēma Turīnā. Šī kļuvusi par pirmo reizi spēļu vēsturē, kad to oficiāli piesakās rīkot divas rīkotājpilsētas – šajā gadījumā Milāna un Kortīna.